61歳でパート年収が180万円ほど。4年間厚生年金保険に入ると、将来もらえる年金額はどのくらいアップするのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、61歳のパートの方が年収180万円で、4年間、厚生年金保険に入るとどのぐらい年金が増えるのかについてです。
▼計算式
（※従前額保障で、2003年4月以降の計算式を使います）
2003年（平成15年）4月からの期間の平均標準報酬額（月給＋賞与）×5.769／1000×2003年（平成15年）4月以降の厚生年金保険加入期間
では、相談者の老齢厚生年金がどれくらい増えるのか計算をしてみます。
15万円×5.769／1000×48カ月＝4万1536.8円（年額）
年額4万1536.8円の年金額は端数処理等され、月額にすると3461.4円。つまり相談者は、1カ月当たり約3461円、年額約4万1537円の年金を多く受け取れるようになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
