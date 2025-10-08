脳内がノイズだらけ…見えてきた息子の困りごと｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第41話をごらんください。

スクールカウンセラーや担任の先生からの話を受け、わが子のニガテが見えてきました。

騒音や甲高い声が苦手など、タクくんのことが具体的に分かってきたもっつんさん。子どもの苦しみを理解できる部分もありました。



スクールカウンセラーからのアドバイスを受けて宿題の声掛けを工夫するなど育児だけでも大変でしたが、不妊治療も始まりもっつんさんは疲れ果てていました...。

