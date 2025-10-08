鈴木愛理＆八木勇征が“推し”を前にするとどんな行動をとる？



ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週水曜深夜24時30分）記者会見に、鈴木愛理、⼋木勇征(FANTASTICS)、かなで(3時のヒロイン)、すがちゃん最⾼No.1(ぱーてぃーちゃん)、ミチが登壇。アットホームな撮影現場の雰囲気そのままに、楽しいトークで盛り上がった。







【動画】鈴木愛理×八木勇征「推しが上司になりまして フルスロットル」見どころ







“推しが上司に”というテーマはそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディー。アパレル商社の社⻑秘書で、イケメン俳優・氷室旬を推す主⼈公・南愛⾐役を演じる鈴木は、今回、ドラマの打ち合わせ段階から参加し、主人公の“推し”のメンバーカラーを変えることを提案したそう。





今回の推し・氷室旬のカラーは“水色”。この日の衣装が“水色”で、しかも鈴木の衣装と同じシフォン系のかなでは「愛理ちゃんと被っちゃったかな」と声を上げ、2人で微笑み合う。愛⾐の最推しで上司となる年下イケメン・氷室／⾼代旬を演じる八木は、旬の祖父役・加藤茶との現場でのエピソードを。八木は「祖父のような形で接してくださって。鈴木さんも一緒に3人で孫みたいに一緒にお話ししていました」と。鈴木も「茶さんが笑ってくださると、涙が出るような気持ちになっちゃうんですよ。懐かしい気持ちになって」と振り返っていた。エンディングでは、キャスト陣がダンスを披露。すがちゃんは、八木がつきっきりでダンスを教えてくれたことを明かし、「根っからのいい男。僕、いい男には厳しいんですけど、合格だな」と。ミチも八木にダンスを教えてもらったそうで、みんなで踊るエンディングも見どころ。



また、推し活に欠かせないうちわを使った2択クイズのコーナーも。





「推しが突然目の前に現れたら→A話しかけに行く B遠くから見守る」という質問では、全員がBを選択！



鈴木は「シンプルに話しかけられないです。私と話すのに喉を使わせるのがもったいない」と、ファンの気持ちを分かりすぎた答え。「推しにあんまり認識してほしくない」と語る八木にも、鈴木は「わかる！」」と深く同意していた。





「どちらが幸せ？→A一生推しが上司 B一日推しが恋人」という質問では、かなで以外が全員Aを選択。鈴木は「一日恋人になったら絶対その日が忘れられなさすぎて一生独身になりそう」と、ちょっと切ない答え。一方八木は、「一生推しが上司だと、職場にずっといるから、それが原動力になりそう。自分にとってプラスしかない」と前向きな捉え方をし、これには周囲も納得！





最後は「今回は、キュンキュンシーンが話を重ねるごとにどんどん増えていきます。クリスマス頃にはもうお腹いっぱいになるぐらいラブ要素が強くなって、（旬の）年下の可愛さが出てくると思います」と鈴木が見どころをアピールした。



ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」は、この後、深夜24時30分スタート！







