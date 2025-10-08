自民党の高市総裁が就任し、円安が進行しています。8日、円相場は一時1ドル152円台後半に。8か月ぶりの円安水準となりましたが、私たちの暮らしにはどのような影響があるのでしょうか？

【画像で見る】円安の生活直撃は「3段階」何がいつごろ値上がり？

高市総裁誕生で円安が加速 その背景は？

井上貴博キャスター：

どの政策を打っても、プラス面があればマイナス面も出てくるものです。いま株が上がってるのはプラス面かもしれませんが、強いてマイナス面を挙げるとすると、円安・為替が挙げられるかもしれません。

高市総裁は「何としても物価高対策に力を注ぎたい」と強調してきました。



8日の円相場は、1ドル=152円台半ばで推移し、総裁選前に比べると5円程度、円安が加速しました。



もともと「総裁選で高市氏が勝てば、株が上がって円安が進むだろう」と言われていたため、その通りになっているとも言えます。

高市氏は「赤字国債の増発もやむを得ない」として積極財政に打って出る意向を見せているほか、財政・金融政策について「責任を持たなきゃいけないのは政府」とも発言していました。



このため財政悪化を債券市場が警戒したり、“高市氏が日銀の利上げを牽制した”と市場が受け止めたりして、円安が進んだと見られています。

この円安について、経済評論家の加谷珪一氏は「高市氏のこれまでの主張が政策として実施された場合、1ドル=160円を目指す展開になってもおかしくはない」としています。

パナソニック社外取締役 ハロルド・ジョージ・メイさん：

円安にも良い面・悪い面がありますが、日本は基本的には「輸出」をベースにした経済です。そのため円安になると、日本の企業が海外で物を売りやすくなる、つまり企業の売り上げや利益が高まります。売り上げや利益が高まれば、税収も増えることになります。



利益も間違いなく上がっていて、税収も増えている中で、賃金だけはまだ上がっていないため、賃金を何とかすることが大事なのではないかと思います。

円安の生活直撃は「3段階」 はじめに野菜・果物が値上がりか？

井上キャスター：

円安によって、日々の生活にはどのような影響があるのでしょうか。



スーパー「アキダイ」の秋葉弘道社長は、スーパーの売り物の値段に「今すぐ影響はでない」とした上で、今後“3段階”で影響がやってくるのではないかとしています。

▼2か月〜3か月後

…輸入が主力の野菜・果物が値上がり



▼4〜5か月後

…輸入野菜・果物を使用した加工品が値上がり



▼半年後

…国産・輸入肉が値上がり

このように円安の影響は長期に渡ることから、秋葉社長は「懸念点はどれだけ円安が続くのか」だとしていますが、こればかりは誰も予測できません。

経済評論家の加谷氏は、高市氏の政策について「物価上昇は当分続く可能性が高いことから、“手元のお金を増やす政策”に注力しようとしているのでは」と分析しています。



物価上昇を抑えることはなかなか難しいため、物価上昇に耐えられるように、手元のお金を増やせないか、ということです。

実際、高市氏は▼ガソリン暫定税率の廃止、▼“年収の壁”引き上げ、▼給付つき税額控除に意欲を見せています。

パナソニック社外取締役 ハロルド・ジョージ・メイさん：

間違いなくこれは正しい政策ではありますが、私はまだスケールが小さいと思います。全国民がこれらの政策で賃金が上がるかというと、そうではないですよね。全員が車に乗っているわけではないし、年収の壁についても、低所得者は非常に助かりますが一部です。



例えば、企業に対して非正規雇用を正規雇用にするメリットを与える、賃金を上げた企業については税金を向こう3年低くする、あるいは「同一労働、同一賃金」を法律で厳格化するなど、そういうことをやることで、全国民の賃金が上がるのではないかと思います。

================

〈プロフィール〉

ハロルド・ジョージ・メイさん

プロ経営者 1963年オランダ生まれ

現パナソニック・アース製薬の社外取締役など