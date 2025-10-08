「バレーボール男子・国際親善試合、サントリー０−３ペルージャ」（８日、有明アリーナ）

サントリーはペルージャにストレート負けとなったが、新主将の高橋藍は「結果的には負けてしまったけど、非常に楽しかった」と振り返った。ただ「世界一への壁という部分は感じた」と課題も口にした。

高橋藍は両チーム最多の１６得点を挙げた。第１セットの８−１０では右からの強打を決めると、続いてサービスエースを決めた。

第２セットでは、石川との直接対決にニヤリと笑みがこぼれた。１７−２２からは、高橋藍が３連続得点。２０点目は石川のスパイクをブロックではじいた。しかし、直後には石川が再び仕掛け、強打を決められた高橋藍は「石川選手しか見ていなかった。面白い対戦ができたことをうれしく思う」と語った。

欧州王者・ペルージャからは多くを吸収した。「終盤での勢いのあり方や、得点の取り方は経験値がちがう。ギアという部分でも非常に差を感じた」と高橋藍。「終盤での強さ、取らなければいけない１点の強さを今回学べた」とした。

いよいよＳＶリーグが始まる。「世界一のチームを目指して頑張っていきたい」と力を込めた。