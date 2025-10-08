“高級住宅街”だけじゃない「たまプラーザ駅」の魅力って？ 再開発と自然が調和する街を歩いてみた
神奈川県横浜市青葉区にあるたまプラーザ駅は1966年、東急田園都市線「溝の口〜長津田」間の開通とともに誕生した、戦後に生まれた新しい街の駅です。そのとても特徴的な駅名は、「多摩田園都市」とスペイン語の「広場（プラザ）」を組み合わせ、当時の東急社長・五島昇氏が名付けたものです。
その後は、歩行者と車道を分離した街づくりなど、住みよい環境を意識した都市計画が導入され、駅周辺には団地や住宅街が発達しました。
『ウルトラマン』シリーズや『金曜日の妻たちへ』などのロケ地としても知られるたまプラーザ。2026年に駅開業から60周年を迎えるこの街には、今どのような魅力があるのでしょうか。
【TOP20】神奈川県民が選んだ「住み続けたい駅」、2位「横須賀」、急上昇の1位は？
改札階へ上がると、見上げるほど高い位置に大屋根があり、その迫力に思わず圧倒されます。この駅舎は2006〜2010年の再開発によって整備されたもので、吹き抜け構造と大屋根、通路が一体となった開放的なデザインが特徴です。
このデザイン性の高さは、横浜市都市整備局が実施している「横浜・人・まち・デザイン賞」第9回・まちなみ景観部門での受賞にもつながっています。まさに、駅そのものが街のランドマーク。たまプラーザの魅力は、まずこの駅舎から始まります。
多数のショップや飲食店に加え、大型イベント広場の「ステーションコート」「フェスティバルコート」、屋内イベントスペース「プラーザホール」、子ども向け遊び場「キドキド」など、楽しみ方は多彩。休日にはファミリーやカップルでにぎわいます。
テラス内のバスターミナルからは、羽田空港・成田空港・東京ディズニーリゾートのほか、軽井沢や草津温泉方面へも直通便が発着。特に成田空港へは2時間〜2時間30分ほどで到着でき、電車とほぼ変わらない時間でアクセス可能です。海外旅行にも便利な立地といえるでしょう。
サウスプラザやリンクプラザへは空中の渡り廊下で行き来できるため、横断歩道を渡る必要もなく、快適にショッピングを楽しめます。
ノースプラザには「東急百貨店」が入っており、さらに隣には「イトーヨーカドー」も。たまプラーザでの買い物は、ほとんど駅前だけで完結してしまう充実ぶりです。
商店街入口近くにある「JA横浜 ハマッ子直売所 たまプラーザ店」では、神奈川県内産の野菜を中心に青果や生鮮食品を販売。再開発以前から続く地域の食文化を今に伝えています。
また、特大パンケーキが人気のハワイアンカフェ「Merengue」も発見。コーヒーショップや中華料理店など、テラスとは異なる落ち着いた雰囲気のお店も点在しています。
かつてはごみの不法投棄が問題になっていましたが、地域の人々が花壇を整備するなどして環境改善に取り組み、現在の美しい公園となりました。商店街イベントと連動することも多く、地域のつながりの強さを感じます。
園内には「美しが丘公園こどもログハウス（ロケットハウス）」もあり、螺旋すべり台や地下迷路、図書コーナーなど子どもが楽しめる設備が充実。ファミリーで1日過ごせる人気スポットです。
たまプラーザを代表するもう1つの公園が「宮前美しの森公園」。こちらは鬱蒼とした緑に包まれた静かな環境で、散策というよりも自然保護の場といった印象です。園内には湿地や池があり、ホタルや絶滅危惧種の魚、トンボなどが生息。鶴見川支流・矢上川の源流でもあるため、川崎市の自然環境において重要な役割を担っています。
このほかにも、団地街には小規模な公園や緑地が点在。ノースプラザ裏手の緑道をはじめ、住宅地の間を縫うように曲がりくねった坂道や階段が続いており、散歩にもぴったりのエリアです。
キャンパス2号館1階にある「カフェラウンジ万葉の小径」は一般利用も可能で、温かみのあるウッドテイストの空間が魅力。ウォーキングの途中にコーヒーを1杯、という時にも最適な癒やしスポットです。
このように、たまプラーザでは駅を中心に商業・教育・自然がバランスよく共存しています。買い物にも生活にも便利でありながら、少し歩けば緑と静けさに包まれる。まさに“都市と自然が調和した街”と言えるでしょう。
この記事の執筆者：
デヤブロウ
都内在住の街歩きライター。Yahooエキスパートとして台東区の地域情報を発信するほか、「macaroni」など複数メディアで執筆を行う。飲食店、博物館、銭湯巡り、寺社探訪を中心に地域情報を発信中。東京シティガイド検定を取得済み。
(文:デヤブロウ)
その後は、歩行者と車道を分離した街づくりなど、住みよい環境を意識した都市計画が導入され、駅周辺には団地や住宅街が発達しました。
【TOP20】神奈川県民が選んだ「住み続けたい駅」、2位「横須賀」、急上昇の1位は？
駅舎は「大屋根」が見どころ電車を降りてホームに出ると、まず感じるのは「天井が高い！」という驚き。スリット状の天井から柔らかい光が差し込み、地下にいながらも明るさと広がりを感じさせます。
改札階へ上がると、見上げるほど高い位置に大屋根があり、その迫力に思わず圧倒されます。この駅舎は2006〜2010年の再開発によって整備されたもので、吹き抜け構造と大屋根、通路が一体となった開放的なデザインが特徴です。
このデザイン性の高さは、横浜市都市整備局が実施している「横浜・人・まち・デザイン賞」第9回・まちなみ景観部門での受賞にもつながっています。まさに、駅そのものが街のランドマーク。たまプラーザの魅力は、まずこの駅舎から始まります。
駅ビルの『テラス』で、買い物や“旅行”も改札を出てすぐ目に入るのが、駅直結の商業施設「たまプラーザ テラス」です。駅舎リニューアルと同じ2010年に開業した複合施設で、「ゲートプラザ」「サウスプラザ」「ノースプラザ」「リンクプラザ」の4エリアからなる大型ショッピングゾーンとなっています。
多数のショップや飲食店に加え、大型イベント広場の「ステーションコート」「フェスティバルコート」、屋内イベントスペース「プラーザホール」、子ども向け遊び場「キドキド」など、楽しみ方は多彩。休日にはファミリーやカップルでにぎわいます。
テラス内のバスターミナルからは、羽田空港・成田空港・東京ディズニーリゾートのほか、軽井沢や草津温泉方面へも直通便が発着。特に成田空港へは2時間〜2時間30分ほどで到着でき、電車とほぼ変わらない時間でアクセス可能です。海外旅行にも便利な立地といえるでしょう。
サウスプラザやリンクプラザへは空中の渡り廊下で行き来できるため、横断歩道を渡る必要もなく、快適にショッピングを楽しめます。
ノースプラザには「東急百貨店」が入っており、さらに隣には「イトーヨーカドー」も。たまプラーザでの買い物は、ほとんど駅前だけで完結してしまう充実ぶりです。
商店街と公園で感じる、地域の温もりノースプラザの東側に広がる「たまプラーザ中央商店街」では、飲食店やクリニックなど地元密着型のお店が並びます。夏祭りや「軽トラ元気市」「ちょい呑みフェスティバル」など、個性的なイベントも開催されており、地域のにぎわいを感じられます。
商店街入口近くにある「JA横浜 ハマッ子直売所 たまプラーザ店」では、神奈川県内産の野菜を中心に青果や生鮮食品を販売。再開発以前から続く地域の食文化を今に伝えています。
また、特大パンケーキが人気のハワイアンカフェ「Merengue」も発見。コーヒーショップや中華料理店など、テラスとは異なる落ち着いた雰囲気のお店も点在しています。
「子どもの遊び場」と「川の源流」2つの公園商店街を抜けると、団地入口付近に「美しが丘公園」があります。芝生広場や多目的広場、自転車コースなどを備えた穏やかな公園で、園内のヒマラヤ杉は冬になるとイルミネーションで彩られます。
かつてはごみの不法投棄が問題になっていましたが、地域の人々が花壇を整備するなどして環境改善に取り組み、現在の美しい公園となりました。商店街イベントと連動することも多く、地域のつながりの強さを感じます。
園内には「美しが丘公園こどもログハウス（ロケットハウス）」もあり、螺旋すべり台や地下迷路、図書コーナーなど子どもが楽しめる設備が充実。ファミリーで1日過ごせる人気スポットです。
たまプラーザを代表するもう1つの公園が「宮前美しの森公園」。こちらは鬱蒼とした緑に包まれた静かな環境で、散策というよりも自然保護の場といった印象です。園内には湿地や池があり、ホタルや絶滅危惧種の魚、トンボなどが生息。鶴見川支流・矢上川の源流でもあるため、川崎市の自然環境において重要な役割を担っています。
このほかにも、団地街には小規模な公園や緑地が点在。ノースプラザ裏手の緑道をはじめ、住宅地の間を縫うように曲がりくねった坂道や階段が続いており、散歩にもぴったりのエリアです。
大学キャンパスでひと休み駅の北側が団地街であるのに対し、南側は低層住宅が中心の静かな住宅街。そこにあるのが「國學院大學 たまプラーザキャンパス」です。図書館や体育館、野球場、球技場などを備え、自然と調和した木質デザインが印象的。
キャンパス2号館1階にある「カフェラウンジ万葉の小径」は一般利用も可能で、温かみのあるウッドテイストの空間が魅力。ウォーキングの途中にコーヒーを1杯、という時にも最適な癒やしスポットです。
このように、たまプラーザでは駅を中心に商業・教育・自然がバランスよく共存しています。買い物にも生活にも便利でありながら、少し歩けば緑と静けさに包まれる。まさに“都市と自然が調和した街”と言えるでしょう。
この記事の執筆者：
デヤブロウ
都内在住の街歩きライター。Yahooエキスパートとして台東区の地域情報を発信するほか、「macaroni」など複数メディアで執筆を行う。飲食店、博物館、銭湯巡り、寺社探訪を中心に地域情報を発信中。東京シティガイド検定を取得済み。
(文:デヤブロウ)