ディオール♡ホリデー2025「スペクタキュラー サーカス」コレクション登場

2025年ホリデーシーズン、ディオールが夢のサーカスをテーマにした「スペクタキュラー サーカス」コレクションを限定発売♡ 星やゴールドに包まれたメイクアイテムは、2-in-1リップカラーやアイシャドウ、ハイライターなど多彩。10月14日(火)より公式オンラインブティック及び一部店舗で先行販売、全国数量限定発売は10月31日(金)からです。

華やかで魔法のようなアイシャドウ

ディオールショウ サンク クルール

ディオールショウ サンク クルールの限定2種は各10,010円(税込)。912 プラム パレードはライラックやバイオレット入りブラウンで神秘的な目元を演出。

636 ファイアリー サーカスはゴールドや燃えるようなオレンジで壮大なサーカスのフィナーレをイメージ。

高発色・高密着のディオールショウ スティロ ウォータープルーフ限定色951 パーリー ローズゴールド・187 パーリー プラム(各4,510円税込)と合わせれば、より一層華やかな目元に♪

【Kirei＆co.】リップ＆グリッター新登場！潤いも輝きも叶える限定コスメ♡

きらめくハイライターとリキッドルージュ

ディオールスキン フォーエヴァー グロウ ルミナイザー001 ディオールスター(8,580円税込)は、カナージュパターンとラッキースター入りで星のように輝く肌を演出。

001 アブラカダディオール(6,270円税込)は大粒グリッターで透明感と立体感をプラス。

ルージュ ディオール シークイン リキッド デュオは、2-in-1仕様で6,490円(税込)、マットとシャインの重ね塗りで唇に魔法の煌めきを♡

魔法のように輝くリップ＆ネイル

バックステージ ロージーグロウ

ルージュ ディオール シークイン リキッド デュオ

ルージュ ディオール

ディオール ヴェルニ

バックステージ ロージーグロウは、810 スターリー ピンク、830 ファイアリー レッド、850 スターリー モーヴ(各7,040円税込)の限定3色で自然な血色感を演出。

ルージュ ディオール数量限定10種は6,490円(税込)、ディオール ヴェルニ690 プラム パレードや124 ゴールド サーカス(各4,840円税込)はトップコートとしても使用可能で、指先まで星の煌めきをまとえます。

ディオール ホリデーで煌めく魔法の季節♡



ディオール ホリデー コレクション2025「スペクタキュラー サーカス」は、限定アイシャドウ(10,010円税込)、ルージュ ディオール(6,490円税込)、ハイライター(8,580円税込)など多彩なアイテムが揃っています。

10月14日(火)より公式オンライン先行発売、全国数量限定は10月31日(金)から。星やゴールドの煌めきで魔法のようなホリデールックを叶えて♡