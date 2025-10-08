インバウンド需要でも低水準。宿泊・飲食業の平均給与は279万円（国税庁調査）
国税庁は2025年9月、「民間給与実態統計調査（令和6年）」の結果を公表しました。調査は毎年実施されており、全国から抽出された事業所のデータをもとに、全国の給与所得者全体を推計しています。最新の調査では、業種ごとの平均給与に大きな差があることが明らかになりました。
一方で「宿泊・飲食サービス業」は279万円にとどまり、平均を大きく下回っています。建設業や製造業は570万円前後、不動産業は495万円、医療・福祉は429万円と、全体の中では中堅からやや低めの水準に位置しています。
※：1年を通じて勤務した給与所得者
業種別の平均給与を見てみると（調査結果の第13図を参照）、例えば電気・ガス・水道業は基本給659万円に加えて賞与が173万円あり、給与全体を押し上げています。金融・保険業も同じく賞与が厚く、平均給与の高さにつながっています。
一方で宿泊・飲食サービス業は、基本給自体が低いだけでなく、賞与も30万円に満たない水準で、総額が低い理由の1つとなっています。アルバイトや非正規雇用の割合が高いことも、平均水準を押し下げていると考えられます。
こうした給与格差は、景気の波による一時的な好不調だけでは説明できません。産業構造や求められるスキル、雇用形態の違いなど、複数の要因が重なっていることが背景にあるといえそうです。
参考：民間給与実態統計調査（令和6年分）国税庁
(文:All About 編集部)
