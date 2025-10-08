辻希美、生後2カ月“むっちむち”次女のオムツアート公開「すくすくと成長」「日に日に寝てくれなくなる」
タレントの辻希美さんは10月8日、自身のInstagramを更新。次女の生後2カ月を祝い、寝相を生かしたオムツアートを投稿し、ファンの注目を集めています。
【写真】辻希美、次女のかわいい2カ月フォト
また、「たぁだ…日に日に寝てくれなくなるのは気のせいでしょうか？？」と育児の悩みも明かしており、日々育児にまい進している様子がうかがえます。最後には「それも成長という事で？？」と前向きに締めくくりました。この投稿には、10月8日現在で3万3000を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
2カ月記念に辻さんは「我が家の次女夢空が生まれて２ヶ月が経ちました。すくすくと成長してくれています むっちむち」とつづり、2枚の写真を投稿しました。写真では、オムツを用いて作った文字の中に次女が寝ており、赤ちゃんの寝相を生かしたオムツアートになっています。
1カ月のときは…？9月8日にも、1カ月記念のオムツアートを制作していた辻さん。その際も「この１ヶ月でよく飲んで良く寝てゆめのペースですくすく成長しています」と成長を喜ぶ投稿をしていました。これからも、ますますの成長が楽しみですね。
