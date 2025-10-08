アニメの長髪男子キャラといえば？ランキング結果に中国ネット「正解」「納得いかない」と賛否

2025年10月4日、日本のアニメ情報サイト「アニメ！アニメ！」で「長髪男子キャラといえば」との読者アンケートの結果が発表され、中国のSNS・微博（ウェイボー）で反響が寄せられている。

アンケートは8月17日〜24日に実施され、990人が回答。男女比は、男性約20％、女性約80％と女性が多く、年齢層は19歳以下が約60％、20代が約15％と若年層が中心だった。

ランキング1位は「銀魂」の桂小太郎（かつらこたろう）、2位は「鬼滅の刃」の時透無一郎（ときとうむいちろう）、3位は「ブルーロック」の千切豹馬（ちぎりひょうま）、4位は「薬屋のひとりごと」の壬氏（じんし）、5位は「東京リベンジャーズ」の場地圭介（ばじけいすけ）だった。

また、6位は「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」の神宮寺寂雷（じんぐうじじゃくらい）6位は「コードギアス 反逆のルルーシュR2」の黎星刻（リー・シンクー）、8位は「呪術廻戦」の夏油傑（げとうすぐる）、9位は「WIND BREAKER」の杉下京太郎（すぎしたきょうたろう）、10位は「名探偵コナン」のジンだった。

この結果に中国のネットユーザーからは「え、なんで殺生丸がいないの！？」「殺生丸が入ってないのは納得いかない！」「殺生丸がいないランキングなんて意味がない」「殺生丸がランキング外とか、もう過去の存在ってこと…？」「鋼の錬金術師のエドは？殺生丸はどこへいった！？」などと、とまどう声が殺到した。

一方で、「壬氏に1票！」「1位は文句なしだね」「千切豹馬、大好きだよ！」「時透が入ってるのは正解」と賛同する声や「長髪男子って本当に魅力的だよね」「どのキャラも大好き！みんなカッコよすぎる」「このランキングには青春がいっぱい詰まっている気がする」「みんな魅力的すぎて順位なんてつけられないよ〜」とのコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）