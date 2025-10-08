4Kで不審者キャッチ。AmazonのRingドアベル防犯カメラが一新
Google新スマートホームデバイス発売に1日先駆けて、Amazonがドアベル監視カメラ「Ring」ファミリーの新製品を発表しました。監視カメラの「Blink」も、音声と映像の質を高めた最新版に一新です。
Ringは4Kにシリーズ初対応
Ringの新製品は次の6つ（日本円表記のあるモデルはAmazon日本版のリリースでも発表になった新製品）。
Wired Doorbell Plus 2K（180ドル）
Indoor Cam Plus 2K（60ドル／税込8,980円 ）
Outdoor Cam Pro 4K（200ドル／税込33,980円）
Spotlight Cam Pro 4K（250ドル／税込39,980円 ）
Wired Doorbell Pro 4K（250ドル／税込39,980円）
Floodlight Cam Pro 4K （280ドル）
いずれも、Alexa+と会話を交わしながら操作ができます。Plusは2Kだけど、Proモデルはすべて4Kに対応しました。
今年Ring開発チームに復帰したRing創設者のJamie Siminoffさん曰く、新しいRingには「Retinal Vision（レチナルビジョン）」なるものが入って、暗いところも鮮明に捉えることができるし、遠いところも10倍ズームでクッキリ。「Retinal Tuning（レチナルチューニング）」で暗所のカラー録画の性能も高まったのが特長です。
「Ringはドアベルを変えたのみならず、ホームセキュリティの在り方さえも変える」とAmazonハードウェア開発部門トップのPanos Panayさんも意気揚々。さらなる詳細はリリースでチェックできます。
Blinkも新しくなった
Ringの陰に隠れた地味な存在ですが、Amazonの防犯カメラには「Blink」っていうのもあって、こんな形をしています。ドアベルじゃないやつですね。
こちらの新製品は次の3つ（日本版リリースには記載なし）。
Blink Mini 2K+（50ドル）
Blink Outdoor 2K+ （120ドル）
Blink Arc（100ドル）
MiniとOutdoorは2K対応、4倍ズーム、カラー暗視OKで、ノイキャンの音声キャプチャの性能もアップ。バッテリーは「何年も持つ」というのが公式の発表です。
Blink Arcは2眼になっていて、180度の高画質なパノラマ撮影が可能。「もう死角なし」だとAmazonは言ってました。