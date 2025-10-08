歌舞伎俳優の尾上松緑さん（50）が、歌舞伎座で上演されている「錦秋十月大歌舞伎」通し狂言『義経千本桜』（21日千穐楽）の第二部で演じる“いがみの権太”役についての思いを明かしていました。

上演されるのは、名作といわれる通し狂言『義経千本桜』。兄・源頼朝から謀反の疑いをかけられた義経と、滅んだはずの平家の武将たちが実は生き延びていたという着想をからませた壮大な歴史ロマンです。

今回はダブルキャストとなっていて『すし屋』の演目の“いがみの権太”を、Aプロ（11日まで）では松緑さんが江戸の音羽屋型で演じ、Bプロ（12日から千穐楽まで）では片岡仁左衛門さん（81）が上方の型でそれぞれが演じます。

松緑さんが“いがみの権太”を演じるのは、2019年に父・初世尾上辰之助さんの三十三回忌追善狂言として『すし屋』の、“いがみの権太”を初役で勤めて以来今回で2度目となります。

公演前、松緑さんは「仁左衛門のお兄さんが勤められる上方の型とうちの型（音羽屋）とでは、演じ方が大きく異なりますので、ご相談にうかがったところ、『（松緑が音羽屋型で演じることで）お客様に、ひと月の間に違った“すし屋”をお楽しみいただける』と、おっしゃっていただきました」と明かしました。

また、松緑さんは「『木の実』（演目）を勤めるのは初めてなので、（七代目尾上）菊五郎のお兄さんに教えていただきます。『木の実』からの上演で、権太が何を思ってすし屋にきているのか、より話の筋がお分かりいただけると思います」と、通し狂言ならではの魅力を語りました。

そして、松緑さんは『渡海屋』『大物浦』の演目にも出演。松緑さんは、Aプロで“入江丹蔵”を勤め、Bプロでは“相模五郎”を勤めます。

演目について「入江丹蔵は初役です。“相模を”とお話が来た時、“丹蔵も”とお願いしました。坂東亀蔵さんとなら呼吸も合いますし、ダブルキャストでできたら、ご覧になるお客様も面白いのではと考えました」とし、「相模の注進の時は、形勢不利ぐらいの感じだったのが、丹蔵の時には負け戦がはっきりとし、相模より優男で哀れを誘います。（十二世市川）團十郎のおじの相模の時の丹蔵には、父（初世尾上辰之助）が出ていて、非常に色気がありました。父をイメージして作りたいと思います」と公演前の取材で答えていました。

さらに今回の『義経千本桜』では、お里の役を松緑さんの長男・尾上左近さん（19）が勤め、松緑さんと左近さんが初めて兄妹（きょうだい）役を勤める舞台としても話題となっています。