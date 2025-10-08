バレーボール男子の関田誠大（サントリー）が犇箍老老鈎牒瓩琉象を明かした。

昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーはパートナーシップを締結した縁で、イタリア１部の名門・ペルージャとの国際親善試合（東京・有明アリーナ）が実現。最終日となった８日の一戦は、０―３でサントリーが敗戦。この日の関田は出場機会がなかったが「チームの判断というか、本番は後に控えているので、それに向けてという感じ」と明かした。

コート外から見たペルージャについては「２日間含めてメンバーが全然違う中で、代表で活躍してる選手たちはいいパフォーマンスというか、いい技術を持っている。テンポ感も全然違うので、そこは勉強になった」と分析。中大時代の後輩にあたる石川のプレーには「彼も（ペルージャに）合流して短い中で、自分自身のサーブでリズムを持っていくところがあった。いい選手だなと思った」と高評価を下した。

関田自身は今季からサントリーに加入した。ＳＶリーグで２連覇を目指すチームの司令塔は「つかめてきている感じはあるけど、外で見ていてもっといろいろできるなとは思った。自分の中ではヒントっていうか、今後こうしていきたいというのはあった」と収穫を強調。世界屈指の名セッターは着々と準備を進めているようだ。