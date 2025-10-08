元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。独自のアイドルとしての気構えを明かす一幕があった。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、元モーニング娘。の後藤真希がデビュー２５周年を迎えたインタビューの中でアイドルとコラボしたことを振り返り「他の（アイドルの）子たちの中だと（観客）全員を私のファンにしてやろうっていうバチバチが出ちゃう」とアイドルの血が騒いだことを明かしたという記事を紹介。

後藤のこの発言について「すごく理解できるなって部分がありますね」と話し出した中丸。「そもそもアイドルの仕組みでもあると思うんですけど、自分が前に出て頑張らなきゃみたいな気持ちがないと、下の方に行くと淘汰（とうた）されていってしまうわけじゃないですか」と説明。

「おのずと基本的にみんなトップを目指すみたいなことになるんじゃないのかなと思います」と続けたところでＭＣの大島由香里アナウンサーに「いろんなアイドルが集まる、例えばＭステとか歌番組でも、そういう感じなんですか？」と聞かれると「そうっすね。１回１回がもう大勝負って感じでしたよね。だって次に呼ばれるのがいつかも保証がないわけで。すき間の０・５秒でいかに映るかみたいな」と赤裸々に口に。

「ジュニア時代も少なくとも僕はそういう気持ちで」と明かすと「主にＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ（現ＤＯＭＯＴＯ）の２人の後ろ（バックダンサー）で大変、お世話になりました。ＫｉｎＫｉって偶数じゃないですか。となると、バックダンサーの方にセンターが生まれるわけじゃないですか。何度か、その経験があって。そりゃ、もう僕の中で財産ですよ。ＫｉｎＫｉのお二人の間に自分（が映る）ですよ。そんな夢のようなことないじゃないですか。あれは本当いい思い出です」と熱く振り返っていた。