女優の桜田ひより、５人組ボーカルダンスユニット「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が８日、都内で、この日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「ＥＳＣＡＰＥ それは誘拐のはずだった」（水曜・後１０時）の初回放送直前会見に出席した。

大手製薬会社の社長令嬢・結以（ゆい、桜田）が、前科のある青年・大介（佐野）に誘拐されることから始まるオリジナル作品。誘拐計画は失敗に終わるも、結以が「私と一緒に逃げて！」と大介に懇願したことから、予測不能な逃亡劇へと発展していく。

２人はダブル主演で、民放キー局のゴールデン・プライム帯（午後７〜１１時）ドラマ初主演となる。桜田は「目標だったので、かなってすごくうれしい。佐野さんとダブル主演で安心感もあります」と笑顔。佐野も「僕自身もデビュー当時から目標の１つとしていたので、より責任を持ってお芝居をしなきゃ」と背筋を伸ばした。

桜田は、この日放送となる第１話の必見ポイントを「本当にたくさんあって選びにくいけど、ラストの結以と大介の駐車場でのシーン。今後の２人の空気感の土台が作られている」と、最後まで目が離せない展開であることをアピールした。

本作にちなみ、“今一番逃げたいこと”を聞かれ、佐野は「ないので、過去の“逃げた”話でもいいですか？母親から逃げたことがあります。テストを隠して怒られそうになったから家出して、後で母親に見つかりました」と気恥ずかしそうに明かしていた。

会見には共演のファーストサマーウイカ、結木滉星らも登壇した。