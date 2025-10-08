元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。日本サッカー協会（ＪＦＡ）が７日、都内で会見し、影山雅永・技術委員長の契約解除を発表したことについてコメントした。

影山氏はＵ―２０Ｗ杯視察に向かった際のパリ行きの機内で児童ポルノ閲覧の疑いで当局に拘束され、その後、有罪判決を受けた。協会は緊急会見を行ったが、罪状や本人の認否などについて「プライバシーの保護」として、詳細を明らかにしなかった。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでこの件が取り上げられると「そもそもタブレットで移動中に見ている感覚というのが…。かなり昔から、そういうのを見ていたのかな？という想像をしてしまいますよね」と話し出した中丸。

「これもアートだからっていう（影山氏の）理由も普段からめちゃくちゃ深くアートをたしなんでる方だったらば、ほんの少しは本当なのかなって気持ちにもなるかもですけど…。仮にそれがなかったとしたならば突っ込まれた時にこう言えばもしかしたら大丈夫なのかなって想定していたのかなって思ってしまいますよね」と続けていた。