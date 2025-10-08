◇ルヴァン杯準決勝第1戦 広島2―0横浜FC（2025年10月8日 ニッパツ）

広島が優勝した22年以来3大会ぶりの決勝に王手を掛けた。アウェーで横浜FCに2発快勝。良くなりつつあった流れを一気にたぐり寄せたのはMF中島洋太朗（19）だった。

「シオさん（塩谷司）と目があって“来るな”と思った。良いボールがきた」。前半33分、塩谷のロングフィードを相手DFラインの背後で受けた。敵陣左サイド深い位置からDFを巧みなステップでかわす。そして「GKの位置は見えていなかったけど、状況的に“もしかして”と思った」と左足でニアサイドを射抜いた。通常ならばファーサイドを狙いがちだが「意表を突けた」と自画自賛。横浜FCのGK市川もビックリした表情を浮かべるしかなかった。

1点リードの後半39分にはGK市川が飛び出してクリアしたボールを拾って、最後はDF中野就斗が超ロングシュート。無人のゴールに流し込んで試合を決定づけた。「アウェーで勝利できたのは大きい。ホームもしっかり勝って突破を決めたい」と中島は12日の第2戦目に気合。ベスト16進出を決めているU―20W杯は体調不良のため不参加となったが、日本サッカー界を未来を担う逸材は前だけを向いて戦う。