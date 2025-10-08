8日、今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学副学長の北川進氏（74）が会見で受賞の喜びを語った。

【映像】不機嫌に電話を取った理由とは？

会見冒頭、北川氏は「新しいことをするチャレンジは科学者にとって大変で辛いこともいっぱいあるが、新しいものを作っていくことで過去30年以上を楽しんできた。今般、かくもこんなに大きな名誉をいただくことになって非常に感激しており、何よりもこの化学を一緒に進めてきた私たちの同僚、それから学生の皆さん、そして海外を含めた博士研究員の皆さんに感謝申し上げたい。そして、当然、理解して支えてくれた家族にも感謝している。やはり私は、良い環境に恵まれたことを痛感している」と述べた。

受賞を知った時のことについては「教室で溜まっていた仕事を片付けていた時に固定電話に電話がかかってきた。だが最近、勧誘の変な電話かかってきていたため私は『またか』と思ってちょっと不機嫌に取ったらアカデミーの選考委員会の委員長と名乗られたのでびっくりした」と振り返った。

研究の苦労について記者から聞かれると「限りなくある。今回の受賞で報われたというより、この化学というのが非常に認知された。ケミストリーという点では認知されているが一般の方に理解してもらうのはなかなか難しい。そういう意味で、こういう認知をしていただいたことを僕は非常に嬉しく思っている」と答えた。

成功の秘訣については「いろいろあるが、興味を持って挑戦する姿勢が指導者にも必要で、ビジョンが必要だと思う。面白いことだけ突っ走って、なかなかうまくいかないこともいっぱいある。周りの一緒に研究した皆さんが大変苦労されたと思うが、そういう人たちの支えがあった。だからケミストリーは個人プレイでなくチームプレイが重要。それがうまく機能した時進んでいく」と語った。

子どもたちへのメッセージを求められると「ちょっと難しいかもしれないが、細菌学者のルイ・パスツールが『幸運は準備された心に宿る』という名言を残している。私はいい先生に恵まれて、そしていい友達に、そして良い学会でのいろいろな付き合い、それが実は『準備された心』だ。ある日突然宝くじを引いて当たるものではない。だから、皆さん方、自分の育っていく過程でいろいろな経験するが、それをより大切にしていくと将来花開く可能性がある」と話した。

北川氏は、極めて小さな穴を無数に持つ物質である「多孔性材料」の開発に世界で初めて成功した。「多孔性材料」は、ガスの吸着機能があり、天然ガスなどの貯蔵ができるだけでなく、排ガスから二酸化炭素を分離して吸着するといった様々な応用が可能とされ、地球温暖化対策での活用も期待されている。

個人での日本のノーベル賞受賞者は、6日の生理学医学賞に続き今年2人目で、過去の受賞者を合わせるとアメリカ国籍を取得した人を含め30人目となった。

（ABEMA NEWS）