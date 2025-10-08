ブンデス初ゴールで自信を深める佐野海舟「これを継続させないといけない」
MF遠藤航、MF守田英正が不在の中、一気に主軸の座に躍り出る可能性がある。日本代表MF佐野海舟(マインツ)が10日のパラグアイ戦(パナスタ)を2日後に控え、報道陣に対応。マインツ2シーズン目に見せている圧倒的な存在感の裏付けとも言えるような自身の考え方の変化や、それがもたらしたドイツでの初ゴールに言及した。
佐野は昨夏にマインツへ加入。得意のボール奪取やセカンドボールの回収能力ですぐにチームの信頼を得て、昨季は公式戦全試合に先発した。そして2シーズン目を迎えた今季、9月20日のブンデスリーグ第4節アウクスブルク戦でドイツ初得点を記録。ゴールは中盤で相手ボールを奪ってからドリブルで一気に運び、ペナルティーアーク付近でシュートコースを見つけ、思い切り左足を振り抜いたものだった。
そのシーンについてあらためて聞かれた佐野は「チーム(マインツ)として役割がしっかりあって、やることがハッキリしているので、自分のやるべきことを整理できている。その中で攻守の切り替えは自分の武器だと思うので、ああいうところでゴールが生まれたかなと思っています」とコメント。「拾う準備も大事だと思うが、チームとしては、そこに狙いを持っているのが一番大きいかなと思う」と続けた。
奪ってから躊躇なく前へ出た背景には、昨季途中からの考えの変化があるという。「まずは自分がチャンスを作るのを見せ続ければ、チームとしてもそこを使いたいと思うだろうし、どんどん前に行くという姿勢は去年の途中から持ち始めて、それが今年になって点という形になった」。
うれしいドイツ初ゴールだが、「そこの質に関しては考えないといけない。自分がスペースを空ける分、動きの質も大事だと思う」と、新たな課題が見えているあたりにも価値がある。「結果が出たのは自信になったし、これを継続させないといけない。ここ(代表)ではチームとやるべきことも少し変わってくるので、それはしっかり自分の中でバランスを見てやっていかないといけない」と言う。
マインツで普段から意識していることがある。「攻撃しているときにどれだけ守備のことを考えられるか。逆もそうで、どういう奪い方で行けば攻撃につながるのか。それが自分の中で常に考えていること。それは自分の武器だと思っているし、ここ(代表)でそれをしっかり出すことが必要かなと思う」。
今回の日本代表には遠藤も守田もおらず、佐野に懸かる期待も大きくなるが、マインツで示している成長を日本代表に還元することが“主軸”への道だろう。佐野自身、「自分のできることを精一杯やり続けるのが大事。できないことをやろうとするのではなく、できることを考えてチームのためにやれば、自然と結果はついてくるのかなと思っている」と断言する。
2試合無得点に終わった9月シリーズの反省を踏まえ、「怖がらずにボールを受けることが大事だと思うし、前の選択肢がもっともっと必要だったかなと思う。(アメリカ戦では)後ろ向きのバックパスが多かったと思うので、相手の裏を突くような活躍や前向きなプレーをもっと増やさないといけないと思う」と言った佐野。まずはパラグアイ戦でそれを見せるつもりだ。
(取材・文 矢内由美子)
