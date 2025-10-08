100%まで「あと少し」…昨季終盤から抱える痛みも癒えてきた伊東純也「ゴールを生み出すのが自分の役割」
何よりも結果にこだわってプレーする。日本代表MF伊東純也(ゲンク)は10日のパラグアイ戦(パナスタ)、14日のブラジル戦(味スタ)に向け、「最近勝っていないし、まず結果にこだわりたい。個人的にもやっとコンディションが上がってきた」と意気込みを口にした。
スタッド・ランスに所属した昨季終盤は足首の負傷を抱えながら残留争いを戦い抜いた。「ケガをしたとき、(チームが)休める状態がなくて、無理をした分、長引いた。今は痛みが減ってきて、あと少しかなと思う」。直近のデンデル戦は途中出場だったが、9月21日のサンジロワーズ戦、同28日のシントトロイデン戦と2試合連続ゴールも記録。不慣れな左サイドでのプレーにも「最初はやりづらさもあったけど、徐々にできるようになった」と適応しつつある。
日本代表は9月のアメリカ遠征でメキシコと0-0で引き分け、アメリカには0-2で敗戦。伊東自身、メキシコ戦は後半24分から途中出場し、アメリカ戦にはフル出場したが、得点に絡むことはできなかった。「得点を取れてないのはチームとして良くない。ゴールを生み出すのが自分の役割。やっと長い時間できるようになったし、ゴールやアシストなど結果を出したい」と誓う。
先発11人を総入れ替えしたアメリカ戦は一緒にプレーした経験が少ない選手も多く、連係面の難しさもあった。それでも「長くやっている選手がうまくできるのは当たり前。ああいう試合は、普段出てない選手にはチャンスだし、そこで結果を出さないと、いつも出ているメンバーには追いつけない」と言い訳にはしない。
守備陣に負傷者が相次ぐ中、今シリーズもDF板倉滉、MF遠藤航がメンバー発表後にケガで不参加となるなど、メンバー構成に苦労しそうだ。「ケガをしてしまっているいつものメンバーは頼りになるし、実力もある」。伊東はそう認めながらも、「難しくはなるけど、招集されたメンバーはチャンスだと思う。ケガをしているメンバーを脅かすようなプレーを見せないといけないし、まずは落ち着いてプレーすることが大事だと思う」と力説していた。
(取材・文 西山紘平)
