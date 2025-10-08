ブンデスでチームとともに苦戦続く町野修斗「こっちで結果を残すのは必然」9番背負う日本代表で浮上のきっかけを
日本代表での活躍をチームの再起に繋げていく考えだ。FW町野修斗はボルシアMGの監督交代を経て迎える日本代表活動へ、「良いイメージを持って帰りたいと思いますし、そのためにはこっちで結果を残すのは必然だと思います」と力を込めた。
町野はホルシュタイン・キールでプレーした昨季のブンデスリーガで11得点を記録。チームは2部降格となったが昨季10位のボルシアMGへ移籍してドイツ1部の2年目に突入している。ところが今季は開幕3試合未勝利と苦しみ、9月中旬に監督交代が決定。第6節を終えた現在もリーグ戦の未勝利が続いている。
町野は「守備に関してはかなり整理されているんですけど、いまいち攻撃で良いイメージが僕としてもチームとしてもできていない」と現状を説明。昨季16得点のFWティム・クラインディエンストを怪我で欠くチームは開幕6試合で5得点にとどまり、そのうち4試合はノーゴール。町野自身の得点もなく「もがいてやっています」と苦い表情を浮かべた。
それでも「下を向かずやり続けるしかないと思っています」と町野。「こういう苦しい状況は湘南でもキールでも経験してきているので、ポジティブにやっていくしかない」と前を向き、今回の代表活動で浮上のきっかけを掴む構えだ。
10月シリーズではこれまでの18番とは異なり、9番を背負うことになった。町野は経緯について「(上田)綺世くんが18つけたかったみたいなので」と話し、上田が鹿島アントラーズ時代の番号を希望したことで変更する流れになった模様。高校2年時の日本高校選抜で9番を着用した経験はあるもののプロ入り後は背負ったことがなく「9は非常にストライカーという感じ。あまりつけたことないので数字を残したい」と抱負を述べた。
もっとも町野は「番号は別にそこまで関係ないので」と自然体で臨んでいく考え。「2列目だったり後ろにクオリティの高い選手がいるので、その選手たちを信じてボックス内で仕事できれば」と意気込んだ。
(取材・文 加藤直岐)
