9月遠征で笑顔のハグ…ポチェッティーノ監督との意外な縁を明かした久保建英「僕もちょっとだけ有名だったんで(笑)」
日本代表MF久保建英(ソシエダ)が8日の練習後、報道陣の取材に応じ、9月のアメリカ遠征で親密なコミュニケーションを取っていたアメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督との意外なエピソードを明かした。
久保は9月に行われた国際親善試合アメリカ戦の試合直前、ウォーミングアップの際にポチェッティーノ監督から歩み寄られ、満面の笑みでハグをかわす場面が見られていた。その写真がSNS上で拡散されると、関係性に注目する声が上がっていた。
この日、取材に応じた久保によると、出会いは自身がバルセロナの育成組織に所属していた少年時代にあったという。
「ちっちゃい頃に監督の息子と同い年か何かで、よく対戦していたんですよね。近所では向こうがちょっとした有名人みたいな感じで。その頃から一応僕もちょっとだけね、有名だったんで……って感じですかね(笑)」
久保がバルセロナに加入したばかりの2011〜12年、ポチェッティーノ監督は同じバルセロナに本拠地を置くエスパニョールで監督を務めていた。息子のマウリツィオ・ポチェッティーノは現在もスペイン近郊のアンドラのクラブに所属する現役選手だが、久保は彼と同い年だった縁で若き頃の名将と出会いを果たしていたようだ。
そんな久保は今回の代表期間でも、ある一人の名将との再会を果たす。
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は昨季までR・マドリーの監督を務めており、対戦する際は記者会見でたびたび久保に言及していたという間柄。久保は現在、負傷した左足首の影響で別メニュー調整が続いており、10日のパラグアイ戦の出場は回避する見込みだが、ブラジル戦に照準を合わせて調整するとみられる。
そんな久保はこの日、ブラジルのアンチェロッティ監督についても言及。「いい人ですよ。気さくな感じで。あまり選手個人個人のことを気にしているタイプではなく、どんと構えている良いおじさんという感じですね」。ブラジル代表については「特にルーツがあるわけでもないので強豪の一つというくらい」と話したが、相手指揮官には興味を持っている様子だった。
肝心の左足首の状態については「やれるから帰ってきてるんで、あとは日々のコンディションを見ながらという感じです」と慎重に状態を見極める構え。それでも「もちろん日本代表のために戦えることは誇りですし、追加してブラジルという強い相手と戦えるのは楽しみ。いいコンディションに持って行けたら」と出場に前向きな姿勢を示した。
(取材・文 竹内達也)
久保は9月に行われた国際親善試合アメリカ戦の試合直前、ウォーミングアップの際にポチェッティーノ監督から歩み寄られ、満面の笑みでハグをかわす場面が見られていた。その写真がSNS上で拡散されると、関係性に注目する声が上がっていた。
アメリカ戦試合前、満面の笑みでハグをかわす久保建英とマウリシオ・ポチェッティーノ監督
この日、取材に応じた久保によると、出会いは自身がバルセロナの育成組織に所属していた少年時代にあったという。
「ちっちゃい頃に監督の息子と同い年か何かで、よく対戦していたんですよね。近所では向こうがちょっとした有名人みたいな感じで。その頃から一応僕もちょっとだけね、有名だったんで……って感じですかね(笑)」
久保がバルセロナに加入したばかりの2011〜12年、ポチェッティーノ監督は同じバルセロナに本拠地を置くエスパニョールで監督を務めていた。息子のマウリツィオ・ポチェッティーノは現在もスペイン近郊のアンドラのクラブに所属する現役選手だが、久保は彼と同い年だった縁で若き頃の名将と出会いを果たしていたようだ。
そんな久保は今回の代表期間でも、ある一人の名将との再会を果たす。
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は昨季までR・マドリーの監督を務めており、対戦する際は記者会見でたびたび久保に言及していたという間柄。久保は現在、負傷した左足首の影響で別メニュー調整が続いており、10日のパラグアイ戦の出場は回避する見込みだが、ブラジル戦に照準を合わせて調整するとみられる。
そんな久保はこの日、ブラジルのアンチェロッティ監督についても言及。「いい人ですよ。気さくな感じで。あまり選手個人個人のことを気にしているタイプではなく、どんと構えている良いおじさんという感じですね」。ブラジル代表については「特にルーツがあるわけでもないので強豪の一つというくらい」と話したが、相手指揮官には興味を持っている様子だった。
肝心の左足首の状態については「やれるから帰ってきてるんで、あとは日々のコンディションを見ながらという感じです」と慎重に状態を見極める構え。それでも「もちろん日本代表のために戦えることは誇りですし、追加してブラジルという強い相手と戦えるのは楽しみ。いいコンディションに持って行けたら」と出場に前向きな姿勢を示した。
(取材・文 竹内達也)