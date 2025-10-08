「チャンスがあったら足を振るとか、簡単なことだけど…」鎌田大地が考える、2戦連続ノーゴールの森保Jで必要なこと
プレミアリーグで9月の月間最優秀選手にノミネートされるなど好調を維持する日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)が、得点力不足に苦しむ森保ジャパンの攻撃を牽引していく。
今季は負傷明け後、8月31日のアストン・ビラ戦からカラバオ杯、ヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)を含め、公式戦7試合連続で先発中。「プレミアリーグのスピード、(クリスタル・)パレスのやり方、選手の特徴が分かったという部分は違うし、1年で即フィットするのは難しい。時間はある程度かかるものだし、時間が解決した部分もある。慣れも大きい」と、プレミア挑戦2年目にして充実のシーズンを送っている。
一方、日本代表は9月のアメリカ遠征でメキシコと0-0のスコアレスドローに終わり、アメリカには0-2で敗れた。「ここ数試合、得点を奪えていない」と2試合連続無得点に終わる中、今シリーズでは10日パラグアイ、14日にブラジルという南米2連戦を迎える。
「得点の部分を奪えるように、攻撃を改善しないといけない」と明確な課題を掲げる鎌田は「(得点を)入れるところで入れるという個人のクオリティーもあるし、それプラス相手にとって怖いプレー。今日も言われたけど、チャンスがあったら足を振るとか、簡単なことだけど、そういうことを頭に入れてプレーするだけで意識的に違う」と指摘。シンプルだがサッカーの原点とも言える部分に立ち返っている。
ブラジル代表の中盤には、MFブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)、MFカゼミーロ(マンチェスター・U)、MFルーカス・パケタ(ウェスト・ハム)らプレミアリーグでプレーするライバルたちがズラリと並ぶ。「プレミアリーグの中盤ではカイセド選手が一番いい選手だと思っている」と、エクアドル代表MFモイセス・カイセド(チェルシー)の名前を挙げつつ、「ブラジルの選手もいい選手ばかりだし、ニューカッスルであればブルーノ・ギマランイスは中心にいる。個人もだけど、ニューカッスル自体がいいチームだし、特別はない」と、あくまで日常の延長としてブラジル戦も捉えていた。
(取材・文 西山紘平)
