【台風情報】「台風23号」も発生 「非常に強い勢力」の「台風22号」あす（9日）には関東の南に接近か 今後の進路は？ 【8日午後9時30分更新 気象庁発表 10月8日～10月23日までの16日間天気シミュレーション】
台風22号（ハーロン）日本列島へ？
気象庁によりますと、非常に強い台風22号は、午後６時現在、青ヶ島の南西約250kmを時速20kmの速さで北北東へ進んでいます。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。
また、中心から半径３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想図は【画像①】の通りです。
【詳しい台風情報】（目次）
① 台風２２号 今後の進路は？
② 小笠原諸島では強風や高波に注意
③ 今後２４時間以内に「熱帯帯低気圧が台風」へ発達する見込み
④ ８日（水）雨と風のシミレーション
⑤ ９日（木）雨と風のシミレーション
⑥ １０日(金) 雨と風のシミレーション
⑦ １０月は台風に警戒を 気象予報士解説
⑧ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 １６日間の天気シミレーション
台風22号 今後の進路は？
台風の中心は、
あす（９日）午前６時には青ヶ島付近
中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５０メートル、
最大瞬間風速は７０メートル
あす（９日）午後６時には関東の南東で
中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５０メートル、
最大瞬間風速は７０メートル
あさって（１０日）午後３時には日本の東
中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
その後、台風は温帯低気圧に変わる見込みで
１１日午後３時にはアリューシャンの南
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
が予想されます。
台風23号が発生
気象庁によりますと、台風23号は、午後６時現在、フィリピンの東を時速30kmの速さで北北西へ進んでいます。
中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。
今後の進路については【画像②】の通りとなっています。
台風２３号は
あす（９日）午前６時には日本の南、
中心気圧は１００２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あす（９日）午後６時には日本の南、
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
あさって（１０日）午後３時には日本の南、
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
１１日午後３時には日本の南、
中心気圧は９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
１２日午後３時には日本の南、
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
１３日午後３時には日本の東、
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
の予想となっています。
８日（水）～ １０日（金） 雨と風のシミレーション
８日雨と風のシミレーション 台風22号の動きは？
９日（木）雨と風のシミレーション
１０日（金）雨と風のシミレーション
10月も「台風に警戒」を！
(宮本大句見 気象予報士)
「今年は季節の進みが遅いため、10月も台風に警戒が必要になっていきそうです」
「平年であれば【画像㉓】のように、8月と9月が台風の発生数、接近数、上陸数が特に多くなっています。台風は太平洋高気圧の縁を回って日本に近づく傾向です」
「9月に比べて10月は、太平洋高気圧の勢力が弱まるため、それにあわせて10月は日本への接近が減ります」
「しかし、今年は季節の進みが遅く、依然として太平洋高気圧の勢力が強い状況です。6日（月）を中心に、平年の8月ごろのような強さになりそうです」
「今後少しずつ高気圧は後退し、季節が進む見込みですが、それに合わせて台風は、これまでの9月に通っていたような経路を今年の10月に通る可能性が考えられます」
「さらに、10月は日本のはるか南の海上のあたりで対流活動が活発になる予想であるため、台風の発生や進路に引き続き注意が必要です」
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像㉕～㉜】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。