川崎Fvs柏 試合記録
【ルヴァン杯準決勝第1戦】(U等々力)
川崎F 3-1(前半2-0)柏
<得点者>
[川]山本悠樹(10分)、ファン・ウェルメスケルケン・際(23分)、伊藤達哉(85分)
[柏]小泉佳穂(62分)
<警告>
[川]フィリップ・ウレモヴィッチ(32分)
[柏]原川力(37分)
観衆:19,505人
主審:山本雄大
副審:西橋勲、船橋昭次
├開始早々にアクシデントも…川崎Fが柏とのルヴァン杯準決勝第1戦を3-1で制す!
└川崎F山本悠樹の“ドライブシュート”に会場騒然「落ちすぎ」「100回蹴って入るかどうか」「これは無理」
