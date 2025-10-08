【ルヴァン杯準決勝第1戦】(U等々力)

川崎F 3-1(前半2-0)柏

<得点者>

[川]山本悠樹(10分)、ファン・ウェルメスケルケン・際(23分)、伊藤達哉(85分)

[柏]小泉佳穂(62分)

<警告>

[川]フィリップ・ウレモヴィッチ(32分)

[柏]原川力(37分)

観衆:19,505人

主審:山本雄大

副審:西橋勲、船橋昭次

├開始早々にアクシデントも…川崎Fが柏とのルヴァン杯準決勝第1戦を3-1で制す!

└川崎F山本悠樹の“ドライブシュート”に会場騒然「落ちすぎ」「100回蹴って入るかどうか」「これは無理」