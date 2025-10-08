【ルヴァン杯準決勝第1戦】(ニッパツ)

横浜FC 0-2(前半0-1)広島

<得点者>

[広]中島洋太朗(33分)、中野就斗(84分)

<警告>

[横]窪田稜(23分)、熊倉弘貴(35分)

[広]川辺駿(18分)

観衆:8,641人

主審:高崎航地

副審:梅田智起、堀越雅弘

├広島が中島ゴラッソに中野超ロング弾!敵地で横浜FCに先勝、3年ぶりルヴァン決勝進出に前進

├広島決勝へ王手“ゴラッソ”中島洋太朗、前半で交代理由は…欠場のU-20W杯も「素直に応援しています」

├広島MF中野就斗、超ロング弾に自画自賛「歓声が上がったので、ゴールをみたら空いていた」

└2-0先勝の広島スキッベ監督、判定に皮肉「もう一点取っています」