開始早々にアクシデントも…川崎Fが柏とのルヴァン杯準決勝第1戦を3-1で制す!
[10.8 ルヴァン杯準決勝第1戦 川崎F 3-1 柏 U等々力]
ルヴァンカップ準決勝第1戦が8日に行われ、川崎フロンターレはホームで柏レイソルに3-1で勝利した。第2戦は12日に柏の本拠地で開催される。
前半6分に負傷のDF三浦颯太がDF田邉秀斗と交代するアクシデントに見舞われた川崎F。それでも前半10分に先制した。
MF山本悠樹がペナルティエリア手前左でFWマルシーニョのパスを受け、右足を一閃。相手に当たってドライブ回転がかかったボールが急降下し、GKの手を弾いてゴール右に吸い込まれた。
前半23分にはDFファン・ウェルメスケルケン・際が敵陣中央でパスカット。右足の強烈なミドルシュートをゴール左に突き刺し、2-0とした。
後半17分にMF小屋松知哉のクロスからMF小泉佳穂にヘディングで決められたが、同40分にFW宮城天のアシストからFW伊藤達哉がダメ押し弾を奪取。川崎Fが3-1で第1戦を制した。
