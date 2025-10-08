広島が中島ゴラッソに中野超ロング弾!敵地で横浜FCに先勝、3年ぶりルヴァン決勝進出に前進
[10.8 ルヴァン杯準決勝第1戦 横浜FC0-2広島 ニッパツ]
ルヴァンカップ準決勝の第1戦で、サンフレッチェ広島が敵地で横浜FCを2-0で下して、3大会ぶりの決勝進出に向け先勝した。広島のホームで行う第2戦は12日に行う。
3トップの左で先発した19歳がスーパーゴールで先制点を奪った。前半33分、広島はDF塩谷司のロングボールでエリア内左に入ったFW中島洋太朗がDF伊藤槙人を背負いながら前を向くと、左足を素早く振り抜いてニアを抜いた。ただ中島は前半のみで交代となった。
一方の横浜FCは後半が始まると同時にFWルキアンに代えてFW鈴木武蔵を投入。すると3分、DF福森晃斗が蹴った右CKを蹴って決定機を演出するが、FW櫻川ソロモンのシュートは枠に嫌われた。横浜FCは同14分にFWアダイウトンとMF山根永遠を入れて攻撃に厚みを持たせた。
ただ後半22分、広島がゴールネットを揺らす。MF中野就斗の右クロスをFW前田直輝が頭で合わせたが、VARが介入。オン・フィールド・レビューを経て直前にファウルが確認されたためにゴールは認められなかった。
その後もあった微妙な判定に抗議した広島の通訳にイエローカードが出されるなど荒れた展開になった試合だが、広島は後半39分、中野が前に出ていたGKの頭上を越す超ロングシュートを決めて勝利を決定的にする。広島が3年ぶりの決勝進出に大きく前進した。
ルヴァンカップ準決勝の第1戦で、サンフレッチェ広島が敵地で横浜FCを2-0で下して、3大会ぶりの決勝進出に向け先勝した。広島のホームで行う第2戦は12日に行う。
3トップの左で先発した19歳がスーパーゴールで先制点を奪った。前半33分、広島はDF塩谷司のロングボールでエリア内左に入ったFW中島洋太朗がDF伊藤槙人を背負いながら前を向くと、左足を素早く振り抜いてニアを抜いた。ただ中島は前半のみで交代となった。
ただ後半22分、広島がゴールネットを揺らす。MF中野就斗の右クロスをFW前田直輝が頭で合わせたが、VARが介入。オン・フィールド・レビューを経て直前にファウルが確認されたためにゴールは認められなかった。
その後もあった微妙な判定に抗議した広島の通訳にイエローカードが出されるなど荒れた展開になった試合だが、広島は後半39分、中野が前に出ていたGKの頭上を越す超ロングシュートを決めて勝利を決定的にする。広島が3年ぶりの決勝進出に大きく前進した。