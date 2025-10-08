気象庁発表

非常に強い台風第２２号は、青ヶ島の南西約２５０キロを１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。

非常に強い台風第２２号は、８日１８時には青ヶ島の南西約２５０キロの北緯３０度５５分、東経１３８度００分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の９日６時には青ヶ島付近の北緯３２度３５分、東経１３９度５０分を中心とする半径６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１９０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

２４時間後の９日１８時には関東の南東の北緯３３度５０分、東経１４４度０５分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２４０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■台風22号(ハーロン)

2025年10月08日18時45分発表

8日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 非常に強い

存在地域 青ヶ島の南西約250km

中心位置 北緯30度55分 (30.9度)

東経138度00分 (138.0度)

進行方向、速さ 北北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 130 km (70 NM)

15m/s以上の強風域 全域 390 km (210 NM)

9日6時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 青ヶ島付近

予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)

東経139度50分 (139.8度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)

9日18時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 関東の南東

予報円の中心 北緯33度50分 (33.8度)

東経144度05分 (144.1度)

進行方向、速さ 東北東 35 km/h (19 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)

10日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯34度10分 (34.2度)

東経156度00分 (156.0度)

進行方向、速さ 東 50 km/h (28 kt)

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)

11日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 アリューシャンの南

予報円の中心 北緯38度20分 (38.3度)

東経172度30分 (172.5度)

進行方向、速さ 東北東 65 km/h (35 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)

■伊豆諸島への影響

八丈島に暴風、波浪特別警報を発表しました。非常に強い台風第２２号は、勢力を保ったまま９日明け方から朝にかけて伊豆諸島に最も接近する見込みです。伊豆諸島では、これまでに経験したことのないような暴風や高波となるおそれがあります。暴風が実際に吹き始めてからでは、屋外での行動は命に危険が及びます。暴風、高波に最大級の警戒をし、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、伊豆諸島では９日未明から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

非常に強い台風第２２号は、８日１５時に青ヶ島の南西の海上にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風は進路を次第に東に変え、９日にかけて日本の南を北東へ進み、非常に強い勢力を保ったまま９日明け方から朝にかけて伊豆諸島に最も接近する見込みです。また、前線が９日にかけて、伊豆諸島付近にほとんど停滞するでしょう。

八丈島では、これまでに経験したことのないような暴風や高波となるおそれがあるため、暴風、波浪特別警報を発表しています。今後、暴風、波浪特別警報を発表する市町村が増える可能性があります。



［風の予想］

伊豆諸島南部では８日夜遅くから９日昼前にかけて、一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹くでしょう。

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島北部 １６メートル （３０メートル）

伊豆諸島南部 ３０メートル （４５メートル）

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島北部 ２５メートル （３５メートル）

伊豆諸島南部 ５０メートル （７０メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では８日夜遅くからうねりを伴って大しけとなり、南部では９日未明から昼過ぎにかけてはうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。

８日に予想される波の高さ

伊豆諸島北部 ３メートル うねりを伴う

伊豆諸島南部 ７メートル うねりを伴う

９日に予想される波の高さ

伊豆諸島北部 ７メートル うねりを伴う

伊豆諸島南部 １２メートル うねりを伴う



［雨の予想］

伊豆諸島では前線や台風本体の発達した雨雲により、８日夜のはじめ頃から雷を伴った激しい雨が降り、９日未明から昼前にかけて非常に激しい雨や猛烈な雨の降る所があるでしょう。

８日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 ２０ミリ

伊豆諸島南部 ４０ミリ

９日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 ３０ミリ

伊豆諸島南部 ８０ミリ

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 ８０ミリ

伊豆諸島南部 ３００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［防災事項］

伊豆諸島では、８日夜遅くから９日にかけて暴風やうねりを伴う高波に最大級の警戒をしてください。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなどしてください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。塩害、高潮、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

