10月6日、公然わいせつの疑いで逮捕されたSTARTO ENTERTAINMENT所属の5人組人気アイドルグループ「Aぇ! group」の草間リチャード敬太容疑者が、東京・三田警察署から釈放された。涙を見せながら「本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げ、報道陣から「ファンに一言」と聞かれると「申し訳ございませんでした」と繰り返し、用意された車に乗り込んだ。

「草間容疑者は、10月4日の午前5時半ごろ、新宿にあるビルのエントランス付近で下半身を露出した疑いで逮捕されました。所属事務所は逮捕の事実を認め、同日、草間容疑者の活動休止を発表しました。

Aぇ! groupは2019年にグループを結成、2024年5月にCDデビューし、2025年10月からグループ初の全国ネット冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（フジテレビ系）がスタートしたばかりです。

草間容疑者も、デビュー前から人気バラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）に出演するなど、知名度が高まっていたさなかだったのですが……」（スポーツ紙記者）

逮捕の波紋は広がる一方だ。『ザ！鉄腕！DASH！！』では、草間容疑者が登場予定だった5日放送回の内容を変えて放送した。3日に放送された『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』の特番放送は、動画配信サービスTVerで配信されていたものの、逮捕の影響を受けて配信が停止された。同番組の今後について、フジテレビは『対応を検討中』としている。

草間容疑者のみならず、グループ全体への影響も考えられる異例の事態だが、SNSでは草間容疑者に同情的な声もあがっている。では、テレビ局側はどう受け止めているか。TBS関係者がこう話す。

「確かに草間さんは逮捕されましたが、被害者がいるわけでもなく、泥酔した状態での失態と捉える向きもあるため、同情する声があるのも事実。一方で、『デビューしているにもかかわらず、脇が甘い。プロ意識に欠けている』という声もあがっています。

草間容疑者の今後の起用については、スポンサーが関わってくる問題なので、簡単には進まないでしょう。不起訴になるか、あるいは『誰かにハメられた』などよほどの新事実が出てこない限り、スポンサーのゴーは出ないでしょう。現状では、テレビ局側が抜擢することありません」

では、かねて出演してきた『ザ！鉄腕！DADH！！』の反応はどうか。日本テレビ関係者の反応は渋い。

「元TOKIOの国分太一さんの件も尾を引いており、『今後は逮捕事案やコンプライアンスに抵触するような件に関しては、毅然とした対応をとっていこう』と、不祥事に対しての “厳戒態勢” がよりいっそう厳しくなりました。

特に日本テレビは、他局よりも社会部との連携が強いため、今回の件も局内で情報が共有されていて、対応が早かった。そうした体制もあり、『酒に酔ってやってしまったで済む時代ではない』と厳しい声が多くあがっています。『ザ！鉄腕！DADH！！』は子供も視聴する番組ですから、復帰は難しいでしょう」

草間容疑者を再びテレビで見られる日は来るのだろうか。