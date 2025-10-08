にしな、新曲「パンダガール」リリース。MVは早乙女玄馬(パンダ)も登場するドタバタ劇に
にしなの新曲「パンダガール」が本日10月8日に配信リリースされ、あわせてミュージックビデオも公開された。
今作はTVアニメ『らんま1/2』第2期エンディングテーマに起用されている楽曲だ。『らんま1/2』は、『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子原作による漫画で、完全新作的アニメの第2期が2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート。日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信される。楽曲リリースに先行し、アニメのノンクレジットエンディング映像も公開されていた。
今回リリースに合わせ公開されたミュージックビデオの監督はGROUPNが担当。対になる「白にしな」「黒にしな」が暴れ回る、ユーモラスでキュートな世界観が詰まったビデオに仕上がっている。さらに、『らんま1/2』に登場する早乙女玄馬(パンダ)も登場しているので、ぜひ注目してみていただきたい。
にしなは、来年3月には全国ワンマンツアーの開催も決定している。
Digital Single「パンダガール」
2025年10月8日(水)配信スタート
https://nishina.lnk.to/pandagirl
TVアニメ『らんま1/2』第2期エンディングテーマ
TVアニメ『らんま1/2』第2期
放送/配信情報
2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート
日本テレビ系にて順次全国放送
放送直後よりNetflixにて独占配信
◼︎スタッフ
原作：高橋留美子「らんま1/2」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）
監督：宇田鋼之介
シリーズ構成：うえのきみこ
キャラクターデザイン：谷口宏美
総作画監督：吉岡毅、齊藤佳子、大津 直、川村幸祐
メインアニメーター：内藤 直、青木里枝、栗尾昌弘
POPアートワーク：北村みなみ
美術監督：大川千裕、林 竜太
色彩設計：垣田由紀子
撮影監督：加納 篤
編集：柳 圭介
音響監督：宇田鋼之介
音響効果：長谷川卓也
選曲：茅原万起子
音響制作：dugout
音楽：和田薫
企画プロデュース：小学館集英社プロダクション
制作：MAPPA
製作：「らんま1/2」製作委員会
■キャスト
早乙女乱馬：山口勝平
らんま：林原めぐみ
天道あかね：日郄のり子
天道なびき：高山みなみ
天道かすみ：井上喜久子
天道早雲：大塚明夫
早乙女玄馬：チョー
響 良牙：山寺宏一
シャンプー：佐久間レイ
ムース：関 俊彦
久遠寺右京：名塚佳織
九能帯刀：杉田智和
九能小太刀：佐倉綾音
八宝斉：井上和彦
コロン：真山亜子
小乃東風：森川智之
三千院 帝：宮野真守
白鳥あずさ：悠木 碧
五寸釘 光：石田 彰
いちろう：関 智一
ナレーション：緒方賢一
＜にしな ツアー2026（タイトル後日発表）＞
3⽉29⽇(⽇)Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉4⽇(⼟)Zepp Namba(OSAKA) OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉5⽇(⽇)Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉12⽇(⽇)Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉18⽇(⼟)Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉23⽇(⼟)仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉30⽇(⼟)岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉6⽇(⼟)⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉13⽇(⼟)⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉20⽇(⼟)熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00
・チケット
価格：\5,500(税込・スタンディング)
チケット先行 https://eplus.jp/nishina2026/
