『マンガ大賞2023』の大賞や『第70回 小学館漫画賞』を受賞した、『これ描いて死ね』。TVアニメが2026年に放送されることが発表されました。

『これ描いて死ね』は、東京都の島しょ・伊豆王島に住む高校1年生の安海 相（ヤスミ アイ）が主人公。漫画を読むのが大好きな彼女が、とある出来事がきっかけで漫画を“つくる”ことを意識し始める物語です。

今回、ティザーPVとして映像が初公開。伊豆王島の風景、主人公・相のバイブル『ロボ太とポコ太』、漫画創りに一歩を踏み出す相の姿が描かれています。

■作者がアニメ化にあたって希望したこと

監督を務めるのは、『からかい上手の高木さん』や『僕の心のヤバイやつ』など、人気作を手がけてきた赤城博昭さん。「数々の輝かしい賞に選ばれた『これ描いて死ね』。この作品をアニメーションとして描くことに光栄な気持ちでいっぱいです」と心境をコメントしました。

また、監督が漫画の作者・とよ田みのるさんに“アニメになる上での希望”を尋ねたところ、「島の自然を綺麗に描いてほしい」と言われたそうで、「これからもずっと、世代、世代を超えて長く愛される作品になるよう、スタッフ一同よい映像作りに励んでまいります」と意気込みを明かしました。

さらに、シンエイ動画が赤城監督とタッグを組み、アニメーション制作を担当することも発表されました。

TVアニメ『これ描いて死ね』は、2026年に日本テレビ系で放送されます。