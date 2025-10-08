a子が、10月15日に配信シングル「モナリザ」をリリースすることを発表した。

アートワークは、現在のアーティスト写真やツアービジュアルなど、a子の作品でたびたびタッグを組んできたカメラマン・若名優介によって、ロンドンの映画館で撮影されたもの。印象的な観客たちとともに座席に座るa子の姿が収められている。

さらに、a子は10月19日に大阪・なんばHatch、10月24日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）、さらに、10月31日に台北・Legacy Taipeiにて初の台湾公演が行われる、自身最大規模のツアー＜Odyssey＞を実施することも決定している。現在チケット受付中だ。

＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey”＞

・2025年10月19日(日)

大阪・なんばhatch

開場 17:00 / 開演18:00 ・2025年10月24日(金)

東京・Zepp Diver City(TOKYO)

開場 18:00 / 開演19:00 ▼チケットリンク

https://linktr.ee/ako_Odyssey

※1人につき4枚までとなります。

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

※申込多数の場合は抽選となります。

※未就学児童入場不可 ▼主催

YUMEBANCHI(大阪)/CREATIVEMAN PRODUCTIONS(東京) ▼企画・制作

IRORI Records ▼お問い合わせ

YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>

クリエイティブマン：03-3499-6669

＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” in TAIPEI＞

2025年10月31日（金）Legacy Taipei

19:00 開場 / 20:00 開演 チケット価格：前売り一般：NT$1690 /障がい者割引：NT$800

当日券：NT$1890

https://offtimemusic.kktix.cc/events/ako2025