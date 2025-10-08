a子、新曲「モナリザ」配信リリース決定
a子が、10月15日に配信シングル「モナリザ」をリリースすることを発表した。
アートワークは、現在のアーティスト写真やツアービジュアルなど、a子の作品でたびたびタッグを組んできたカメラマン・若名優介によって、ロンドンの映画館で撮影されたもの。印象的な観客たちとともに座席に座るa子の姿が収められている。
さらに、a子は10月19日に大阪・なんばHatch、10月24日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）、さらに、10月31日に台北・Legacy Taipeiにて初の台湾公演が行われる、自身最大規模のツアー＜Odyssey＞を実施することも決定している。現在チケット受付中だ。
「モナリザ」
2025年10月15日配信リリース
配信URL：https://lnk.to/ako_monalisa
※10月15日（水）AM0:00までは、「Pre-add」「Pre-save」のみご利用いただけます。
＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey”＞
・2025年10月19日(日)
大阪・なんばhatch
開場 17:00 / 開演18:00
・2025年10月24日(金)
東京・Zepp Diver City(TOKYO)
開場 18:00 / 開演19:00
▼チケットリンク
https://linktr.ee/ako_Odyssey
※1人につき4枚までとなります。
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
※申込多数の場合は抽選となります。
※未就学児童入場不可
▼主催
YUMEBANCHI(大阪)/CREATIVEMAN PRODUCTIONS(東京)
▼企画・制作
IRORI Records
▼お問い合わせ
YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>
クリエイティブマン：03-3499-6669
＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” in TAIPEI＞
2025年10月31日（金）Legacy Taipei
19:00 開場 / 20:00 開演
チケット価格：前売り一般：NT$1690 /障がい者割引：NT$800
当日券：NT$1890
https://offtimemusic.kktix.cc/events/ako2025
