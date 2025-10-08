vistlip、シングル「UNLOCKED」特典CDに楽器陣歌唱ver.収録
vistlipが12月3日、ニューシングル「UNLOCKED」をリリースする。同シングルの収録概要が発表となった。
シングル「UNLOCKED」は“CD2曲+DVD”のvister盤、“CD3曲”のlipper盤に加え、MAVERICK STORE限定盤の3形態が用意される。それぞれの収録楽曲は後日発表される予定だ。
なお、MAVERICK STORE限定盤の特典CDとなるDisc2には、2025年1月リリースのアルバム『THESEUS』収録曲より楽器陣が歌唱したバージョンの4曲が収録されるとのこと。どの曲が収録されるのかは後日発表される。また、“楽器陣歌唱ver”楽曲たちはサブスクなどでの配信予定はないとのことだ。
vistlipは、10月11日の福岡 DRUM Be-1を皮切りに全13公演のツアー＜vistlip ONE MAN TOUR 2025 [CODE:SIX] -Unlocked-＞を開催する。同ツアーではニューシングル収録曲も披露されるほか、来場者限定の企画「[CODE:SIX]SECRET MISSION」の実施も決定している。
■ニューシングル「UNLOCKED」
2025年12月3日発売
【vister (CD+DVD)】※CD2曲収録
DCCA-1164〜1165 3,300円(税込)
【lipper (CD Only)】※CD3曲収録
DCCA-1166 2,200円(税込)
【MAVERICK STORE限定盤 (2CD)】
DCCA-1162〜1163 3,850円(税込)
■『vister/lipper購入者対象Instore Event』
10月10日(金) タワーレコード アミュプラザ博多店
10月12日(月) タワーレコード 福岡パルコ店
10月26日(日) タワーレコード 梅田NU茶屋町店
11月02日(日) タワーレコード 静岡店
11月07日(金) タワーレコード 札幌パルコ店
11月15日(土) タワーレコード 仙台パルコ店
詳細：https://www.vistlip.com/posts/news/zxbqzt
■＜vistlip ONE MAN TOUR 2025 [CODE:SIX] -Unlocked-＞
10月11日(土) 福岡 DRUM Be-1
10月13日(月/祝) 岡山 IMAGE
10月18日(土) HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3
10月19日(日) 新潟 NEXS
10月24日(金) 神戸 VARIT.
10月25日(土) 梅田 BANGBOO
11月01日(土) 名古屋 Electric Lady Land
11月03日(月/祝) LIVE ROXY SHIZUOKA
11月08日(土) 札幌 SPiCE
11月09日(日) 札幌 SPiCE
11月16日(日) 仙台 darwin
11月21日(金) 新横浜 NEW SIDE BEACH!!
11月26日(水) 東京 キネマ倶楽部
詳細：https://eplus.jp/vistlip/
▼来場者限定企画[CODE:SIX]SECRET MISSION
https://t.co/KgzwoIOBg0
関連リンク
◆vistlip オフィシャルサイト
◆vistlip オフィシャルTwitter
◆vistlip オフィシャルLINE
◆vistlip オフィシャルYouTubeチャンネル
◆vistlip オフィシャルFC「V.I.P. LiST」サイト