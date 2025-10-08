高飛車な態度の御曹司に我慢の限界！ 上流階級の客だが、ひるまず言い返す／愛したいのは、お前だけ
『愛したいのは、お前だけ〜天才外科医の甘い策略〜』（灯 美咲：作画、一ノ瀬千景：原作/スターツ出版）第2回【全8回】
【漫画】『愛したいのは、お前だけ〜天才外科医の甘い策略〜』を第1回から読む
大好きな祖父の老舗料亭のスタッフとして働く和葉。ある日、常連の令嬢と、世界的医療財閥の御曹司で外科医の柾樹とのお見合いが開かれることに。当日、柾樹の無礼な態度を目撃し思わず言い返してしまった和葉。 最悪な出会いをしたふたりだったが、柾樹が倒れた祖父を助けてくれたことから彼への印象が一変。料亭の苦しい経営状況を不安に思う和葉に、柾樹は借金の肩代わりに契約結婚を提案してきて――。「財閥御曹司シリーズ」の第3弾『愛したいのは、お前だけ〜天才外科医の甘い策略〜』をお届けします！
