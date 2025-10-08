go!go!vanillasが9月24日にリリースした「SACRY MONSTERS EP」より、表題曲「SCARY MONSTER」のミュージックビデオが公開された。

「ダンデライオン」に続き須田諒が監督を務める最新作。主人公の青年が謎の少女に導かれ、摩訶不思議な世界へと迷い込む。物語は主人公の一人称視点で進行し、観る者を彼の体験へと没入させる。楽曲の疾走感を加速させるミュージックビデオとなっている。

「SCARY MONSTERS EP」は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディング・テーマを務める「ダンデライオン」を始め、タイトルトラック「SCARY MONSTER」、Gt.柳沢進太郎が制作した新曲としては約3年ぶりの発表となる「正体」などを含む全5曲を収録。

また、「SCARY MONSTERS EP」CD＋Blu-ray、CD＋DVD盤に収録される「LIVE FILM -Lab. TOUR 2024-2025 at 日本武道館-」より「クロスロオオオード」のライブ映像も公開中。

go!go!vanillasは10月14日よりホール&アリーナツアー＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞がスタート。チケットは先着販売中だ。

＜go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞

【Hall Tour】

2025年10月14日（火）【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール ※SOLD OUT

2025年10月23日（木）【栃木】宇都宮市文化会館 大ホール

2025年10月31日（金）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール ※SOLD OUT

2025年11月1日（土）【大阪】オリックス劇場 ※SOLD OUT

2025年11月14日（金）【長野】長野市芸術館メインホール ※SOLD OUT

2025年11月24日（月・祝）【宮城】東京エレクトロンホール宮城

2025年11月28日（金）【北海道】カナモトホール

2026年1月11日（日）【広島】上野学園ホール ※SOLD OUT

2026年1月12日（月・祝）【香川】サンポートホール高松 大ホール

2026年1月30日（金）【福岡】福岡市民ホール 大ホール ※SOLD OUT

2026年2月1日（日）【熊本】熊本県立劇場 演劇ホール ※SOLD OUT チケット料金：6,900円（税込）

主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records 【Arena Tour】

2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール チケット料金：8,900円（税込）

主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records