佐野勇斗“逃げてしまった”過去告白「怒られそうになったので」【ESCAPE それは誘拐のはずだった】
【モデルプレス＝2025/10/08】M!LKの佐野勇斗が10月8日、同日スタートの日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜よる10時〜）初回OA直前制作発表記者会見に、ともにW主演を務める桜田ひより、共演のファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也と出席。逃げてしまった過去のエピソードを明かした。
【写真】佐野勇斗、人気女優と手錠で繋がる
この日、サイコロに書かれたテーマついてトークする「ESCAPE不可能！サイコロトーク」と題した企画を実施。「今一番逃げたいこと」を当てた佐野は「あんまりないです」ときっぱり。そこでウイカが「あるいは昔逃げちゃったこと」とさすがのトーク力で話を振ると、佐野は「可愛い回答したくないんだけど…お母さん！テスト隠して怒られそうになったので」と切り出すも「しょうもない…」と自身のトークを反省。ウイカはすかさず「見つかったんですか？」「なんて言われたんですか！？」と深堀ぼりしていた。
さらに佐野は「1話の見どころ言って良いですか？」といい、「馬木也さんの柵のところ、カッコよすぎません！？」と興奮気味にコメント。山口が「あれ以外方法がなかった」と説明すると、佐野は「どっかのシーンで真似しようと思いました」と目を輝かせていた。
本作は完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。心震わす、スリリングでノンストップな展開で贈るヒューマンサスペンスとなっている。20歳のバースデーパーティーの日に誘拐される大企業・八神製薬社長の1人娘・八神結以を桜田、誘拐犯グループの1人・林田大介を佐野が演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
