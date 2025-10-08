AOKIのリカバリーウエアに家でも外出時にも着やすい”ワンマイルウエア”が追加！

AOKIの大人気リカバリーウエア「RECOVERY CARE＋（リカバリーケアプラス）」シリーズに、外出先にも気兼ねなく着ていける「ラウンジシリーズ」が新登場！

「着るだけで疲労回復できる」とブームを巻き起こしている“リカバリーウエア”といえば、部屋着やパジャマが一般的。AOKIの「RECOVERY CARE＋」も、これまではリラックスシーンでの着用を想定したもののみの展開だったものの、「外出先でも疲労回復したい」という声に応える形で、ワンマイルの外出にも対応するカーディガン・プルオーバー・パンツを開発。

セットアップでの着用はもちろん、ふだんのコーディネートに組み合わせれば、休日のお出かけ着やビジネスカジュアルにも活躍してくれそう！ 外出先でも気軽にリカバリーしたい人に最適です。

▲「ラウンジスウェット」

そもそも「RECOVERY CARE＋」は、身体から発する遠赤外線エネルギーを、生地に練り込まれた高濃度セラミック繊維が吸収・輻射することで血行を促進し、疲労回復を促す効果が期待できるリカバリーウエア。

▲「ラウンジカーディガン」

今回登場した「ラウンジシリーズ」では、ふだんから使いやすいシンプルなデザイン、単品でもセットアップでも使える高い着回し力、小物の収納に役立つポケットなどにこだわり、自宅から外出先まで、さまざまなシーンに活躍するこだわりが配されています。

▲「ラウンジパンツ」

リカバリーウエアは長時間着用することで効果が体感しやすくなるため、着心地にもこだわりが。素材には、適度な厚さでハリ感があり、動きに合わせてしなやかに伸びるストレッチ性に優れた“ポンチ素材”を採用。肌触りがよく、なめらかな触り心地で、長時間の着用でもストレスを感じにくい仕様です。

ラインナップは、「ラウンジカーディガン」（9889円）、「ラウンジスウェット」（7689円）、「ラウンジパンツ」（7689円）の3型。それぞれ黒と茶の2色展開で、サイズはSからLLまでのユニセックス展開となっています。

※一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 販売名：RECOVERY CARE＋ リカバリーケアプラス 医療機器製造販売届出番号：プレーティング素材：13B1X10360000029・13B1X10360000062対象商品：リカバリーケアプラス/リカバリーケアプラス プレミアムポンチ素材：13B1X10360000061対象商品：ラウンジプルオーバー/ラウンジカーディガン/ラウンジパンツ製造販売業者：ファーストメディカル株式会社 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ201

>> AOKI

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆100年超のスポーツウェアブランドが挑む新領域。チャンピオンのリカバリーウェア誕生

◆アンダー5000円で24時間リカバリー!?コスパ抜群の新しいリカバリーウエア「ReD」とは

◆アシモクラフツ別注の極上リカバリーサンダルで足を甘やかしてみない？