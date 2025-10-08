WEST.主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』WOWOWで3ヶ月にわたり全貌公開 リハ＆バックヤードにも密着
7人組グループ・WEST.主催による初の野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』が12日、13日に大阪・万博記念公園で開催される。6月からWEST.による音楽番組『WESSION』を配信中のWOWOWでは、DAY1を12月、DAY2を1月に独占放送・配信することが決定した。
【番組カット】大盛りあがり！大爆笑する重岡大毅＆小瀧望ら
同フェスでは、WEST.をはじめ、DAY1はアイナ・ジ・エンド、Saucy Dog、サンボマスター、Lucky Kilimanjaro、オープニングゲストとして横山裕が、DAY2はウルフルズ、eill、Little Glee Monster、MONGOL800、wacciが出演する。
WOWOWでは、WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番も2月に放送・配信。3ヶ月にわたり『WESSION FESTIVAL 2025』の全貌を伝える。ライブセッションや舞台裏で明らかになるWEST.の音楽性と人間性、そしてWOWOW×WEST.だからこそ実現したスペシャルプログラムに注目だ。
なお、WOWOWオンデマンドではフェスに向けて『WESSION』第1回〜第5回を独占配信中。11月には、全5回の番組に収まりきらなかった未公開映像集の放送・配信も決定している。
さらに、「番組開始からWEST.初の主催野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』まで、およそ半年間にわたる活動を収めたアフターパンフレット」も発売予定。番組収録現場やフェスでのオフショットはもちろん、メンバーによる座談会など、WEST.の魅力をより深く感じられる貴重なコンテンツが満載となっている。発売日などの詳細は、『WESSION』公式ホームページまたは公式SNSで随時発表される。
