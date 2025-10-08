timelesz、新曲「Steal The Show」MV公開 グループ史上最高テンポのダンスで心を奪う
8人組グループ・timeleszの新曲「Steal The Show」（YouTube Ver.）ミュージックビデオ（以下、MV）が、8日午後8時にオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】スピード感あふれる…「Steal The Show」MV
日本テレビ系バスケットボール応援ソングの同楽曲は、“世界を驚かす”というバスケ日本代表の覚悟を表現するとともに、時代の主役を目指すtimeleszの決意もリンクした“攻め”のダンスナンバー。
これまで積み上げてきた時間、小さかった期待と自信を自らの努力で大きくしていく様、仲間や大切な人との絆など、誰しもが持つ逆境や目標に向かう上で磨いていく大切な事柄を歌に乗せた、聴く人すべてに対する応援歌となっている。
タイトルは、楽曲中のラップパートに登場するフレーズで、「主役の座を奪う」「話題をさらう」などの意味があり、ラップパートの作詞は日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスターを務めている菊池風磨が担当。
そんな楽曲タイトルにリンクしたMVは、“観る人の心を奪いにいく”というコンセプトのもと、巨大な金庫のセット前でグループ史上最高テンポのダンスパフォーマンスを披露するシーンと、多くのシチュエーションで構成されたスピード感あふれる映像が特徴。華やかなスーツスタイルで魅せるメインセットシーンは、シンクロ率の高いダンスと臨場感のあるカメラワークに注目だ。
対照的なブラックレザー×モード系ストリート衣装では、ラグジュアリーなシャンデリア、レーザー、プリズムなど、さまざまなセットでメンバーそれぞれの個性あふれる表情が印象的で、楽曲のテーマに沿ってクールでアグレッシブな仕上がりに。
同曲は、11月12日に発売するtimelesz新体制初のCDシングル『Steal The Show／レシピ』に収録。ダブルAサイドのもう一方の表題曲「レシピ」は、松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマ・オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌。優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマの世界観にリンクした温かいポップソングになっている。
【動画】スピード感あふれる…「Steal The Show」MV
日本テレビ系バスケットボール応援ソングの同楽曲は、“世界を驚かす”というバスケ日本代表の覚悟を表現するとともに、時代の主役を目指すtimeleszの決意もリンクした“攻め”のダンスナンバー。
タイトルは、楽曲中のラップパートに登場するフレーズで、「主役の座を奪う」「話題をさらう」などの意味があり、ラップパートの作詞は日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスターを務めている菊池風磨が担当。
そんな楽曲タイトルにリンクしたMVは、“観る人の心を奪いにいく”というコンセプトのもと、巨大な金庫のセット前でグループ史上最高テンポのダンスパフォーマンスを披露するシーンと、多くのシチュエーションで構成されたスピード感あふれる映像が特徴。華やかなスーツスタイルで魅せるメインセットシーンは、シンクロ率の高いダンスと臨場感のあるカメラワークに注目だ。
対照的なブラックレザー×モード系ストリート衣装では、ラグジュアリーなシャンデリア、レーザー、プリズムなど、さまざまなセットでメンバーそれぞれの個性あふれる表情が印象的で、楽曲のテーマに沿ってクールでアグレッシブな仕上がりに。
同曲は、11月12日に発売するtimelesz新体制初のCDシングル『Steal The Show／レシピ』に収録。ダブルAサイドのもう一方の表題曲「レシピ」は、松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマ・オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌。優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマの世界観にリンクした温かいポップソングになっている。