不漁が続く旬の「秋サケ」。いま、追い打ちをかける事態が起きています。せっかくとれたサケをアザラシが食べてしまうというのです。現地を取材しました。

■「（仕入れ値は）去年と比べて倍以上」

目と舌で味わう秋。親子そろっていまが“旬”、秋に食べたい味覚のひとつ「秋サケ」ですが、この秋は価格が高騰中。そこに“追い打ち”となる事態が起きているのです。

8日、「news every.」が訪ねたのは、北海道稚内市の魚市場。この時期、食堂で人気なのが、地元・北海道産のいくらをふんだんに使った「いくら丼」です。しかし、いくら丼の値段を今年から2700円から3500円に値上げ。

てっぺん食堂・中島正幸さん

「（仕入れ値は）去年と比べて倍以上。10年で一番とれない、サケが」

秋サケの漁獲量、日本一を誇る北海道。しかし、先月の初競りでついた価格は1キロ11万超え。記録に残る2014年以降で最も高値に。

■アザラシがさらなる“追い打ち”

不漁に加え、漁師にとってさらなる“追い打ち”となっているのが…。

漁師歴25年・吉田信久さん

「アザラシ。（サケの）首をがっと捕まえて食べちゃう」

頭やエラが無残にも食いちぎられたサケ。その“犯人”は、岩場などに住むアザラシ。見た目のかわいさと裏腹に、漁師にとっては秋サケを食い荒らす“厄介者”だというのです。

漁師歴25年・吉田信久さん

「網を食い破るというか、ひゅっと入ってくる。（秋サケの）量は去年に比べたらうちは10分の1くらいかな」

取材中にも、泳いでいるアザラシの姿が確認できました。

漁師歴25年・吉田信久さん

「サケがのぼってくるのわかっていて、ずっと常駐して」

過去にも「news every.」は、北海道でのアザラシによる秋サケの食害を取材。国はアザラシの捕獲に乗り出していますが、漁師によると対策が追いついていないといいます。

■年末年始に向け影響の長期化が懸念

“不漁”と“アザラシ”、二重で大打撃を受ける秋サケ。東京では、ますます手が届きにくい存在となっています。

秋サケといくらを使ったスパゲティを秋限定で提供しているパスタの専門店。毎年、楽しみにしているお客さんがいるほどですが…。

壁の穴総料理長・柳田慎一さん

「いま使用しているのは三陸産の秋サケ。仕入れ状況も冷凍の方が安定して仕入れられる」

以前は脂が多いからという理由で北海道産の生の秋サケを使うこともありましたが、今年は仕入れ値を抑えるため、三陸産の冷凍の秋サケを使用。しかし、その三陸産の秋サケも値上がりしているため、メニューをやむなく100円ほど値上げしたのです。

鮮魚店でも“異変”が…。

お客さん

「（Q．秋サケがいま旬）うん、それがないの」

輸入のサケなどはあるものの、いまが旬のはずの国産秋サケはどこにも見当たらず。

お客さん

「筋子、いくら見ないので。もうそろそろ並んでもいいけど。（Q．いま、アザラシとかに食べられちゃって）あら、そう」

仕入れ値が高すぎて、秋サケもいくらも仕入れられないのです。

特にいくらは、お正月のおせちなどで今後、需要が高まるため、年末年始に向け影響の長期化が懸念されています。

石毛魚類 みつわ台店・坪井義裕店長「来年のいくら、すごく高いんでしょうね。大打撃だよね」