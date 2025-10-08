武道キャスター

平島気象予報士

武道キャスター

台風22号が気になりますが、富山県への影響はありそうですか。



平島気象予報士

台風22号は非常に強い勢力で日本の南の海上を北へ進んでいます。



衛星画像を見ると、台風の目がはっきりと見え、発達していることがわかります。一方、進路の予想を見ると、富山県は影響は少ないようですが、台風の北側に位置するため北から回り込む風の影響に注意が必要です。





富山地方気象台は夕方、強風注意報を発表しました。あすの明け方から風が強まるとして注意を呼びかけています。またきょうは、蒸し暑さも感じましたね。富山市では、最高気温が25.7度で夏日になりました。秋とはいえ、暑さが続いていることが観測記録にも表れているんです。最高気温25度以上の夏日の連続記録は、富山市では今月4日で途切れましたが、それまでの連続日数は統計開始以来、最長だったんです。武道さん、何日続いたと思いますか？武道キャスター100日くらいですか？平島気象予報士惜しいですね。正解は113日です。これまでの最長は2022年の97日なので、今年はいかに長い間、暑さが続いたかがわかりますね。とは言え、30度を超える真夏日になることはなくなってきましたが、その一方で困った現象も起きています。武道キャスター困った現象？何でしょう？平島気象予報士本来は夏に活動する蚊が、今、活発になっているんです。先日、我が家でも家の中で蚊を見つけて大騒ぎになりました。かゆみ止めなどを製造している上市町の製薬会社、池田模範堂は、蚊の研究をしています。研究員によりますと、蚊は25度から30度のときに最も活発に活動します。猛暑の昼間は、草むらなどで休んでいることが多いのですが、今年は最近になって蚊が活発に活動しているということです。武道キャスター今年の猛暑は、生き物の生態にも影響しているんですね。平島気象予報士当面は、屋外で活動する際は、肌の露出をなるべく控え、虫除け剤を使用するなど蚊の対策を心がけてください。