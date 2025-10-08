富山市南部の住宅地できょう、クマの出没が相次ぎ、その姿が映像にとらえられました。



田んぼを走るクマ。角を曲がり、一目散に駆け抜けていきます。



こちらは、きょう午前7時半ごろ、富山市吉岡で撮影された映像です。住宅地での出没に住民には心配する声が広がっています。



クマを目撃した男性

「『おったぞ』という声で、あのススキのあたりから黒い個体が出てきました。クマが速いっていう、クマの動きが速いっていうのがびっくりしましたね。クマは毎年、敏感になってるんですけど『まさか』というところはありますね」





この目撃の2時間あまり前に見つかったのがー。クマの痕跡を見つけた男性「大きいですよね。自分の手よりも大きい感じ」くっきりと残るクマの足跡。畑を横断した様子が見てとれます。足跡が見つかったのは、クマの姿が撮影されたところからおよそ200メートルの場所。畑や住宅の敷地には、クマのふんやクマに食べられたとみられるカキの実が残されていました。クマの痕跡を見つけた男性「初だったんで『本当にこんなところに出るんだなー』と」その後、同じ個体とみられるクマは、およそ1キロ離れた富山市布市でも目撃されました。長谷川大記者「富山市内の住宅地です。周辺でクマの目撃が相次いだことを受け、市の職員と猟友会が集まっています」「住宅の敷地に入るクマを見た」という目撃情報を受け、市の職員や猟友会が警戒にあたりました。警察は、クマを見つけた時は近づかず、自治体や警察に連絡するよう呼びかけています。