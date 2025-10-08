勤務先の小学校で女子児童を盗撮したとして逮捕・起訴された名古屋市の教諭の男が、10種類の小型カメラを使い盗撮を繰り返していたとみられることが分かりました。

再逮捕された名古屋市立小学校の教諭、水井聖清容疑者40歳は、USBメモリ型のカメラを使って、女子児童2人のスカートの中を盗撮した疑いがもたれています。警察の取り調べに対し「性欲を発散するため」と容疑を認めているということです。

水井容疑者は勤務先の小学校の教室に小型カメラを設置し、女子児童を盗撮したとして逮捕・起訴されていて、警察が水井容疑者の供述に基づき名古屋市内の駅のコインロッカーを捜索したところ、掛け時計型やペン型など10種類、約30台のカメラが見つかりました。

警察は水井容疑者がこれらのカメラを使って、学校内外で盗撮を繰り返していたとみて調べています。