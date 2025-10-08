期待している「2025年秋ドラマ」ランキング！ 『ちょっとだけエスパー』を抑えた堂々の1位は？
All About ニュース編集部は9月25〜26日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年秋ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
2025年の秋ドラマとして、各局がさまざまな作品を用意しています。すでにスタートしたドラマもあり、次々と放送が開始される予定です。そこで、今回は「期待している2025年秋ドラマ」ランキングの結果をお届けします。
2位は『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）でした。主演を大泉洋さんが務めるドラマで、脚本はヒットメーカーの野木亜紀子さんが担当。火曜9時枠で10月21日から放送がスタートします。
同作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になり世の中を救うジャパニーズ・ヒーロードラマ。どん底サラリーマンの文太を、大泉さんがどう演じるのか注目が集まります。
共演者として、宮崎あおいさん（※崎はたつさき）、ディーン・フジオカさん、北村匠海さんなどが出演予定。新感覚のドラマになりそうで、放送を楽しみにしている人が多くいるようです。
回答者からは、「大泉洋さんと宮崎あおいさんの共演というだけで興味をそそる」（60代男性／宮城県）、「脚本の野木さんの作品が好きであるため、話が面白いだろうという期待」（30代女性／岡山県）、「新しい切り口のテーマでおもしろそう」（30代男性／群馬県）などの意見が寄せられました。
1位は『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）でした。月9ドラマ枠で放送される作品で、主演は沢口靖子さんが務めます。沢口さんは、35年ぶりにフジテレビの連続ドラマ主演を担当。人気シリーズのシーズン5となり、「情報犯罪特命対策室（DICT）」が舞台のドラマです。
沢口さんが演じる主人公・二宮奈美は、情報犯罪特命対策室で捜査にあたる刑事。生活安全課からきた最年長刑事が、情報犯罪に立ち向かう姿が描かれます。
沢口さんといえば、『科捜研の女』シリーズ（テレビ朝日系）の主人公・榊マリコでおなじみ。今回、どんな役を作り上げるのか注目です。放送は10月6日にスタートし、安田顕さん、横山裕さん、黒島結菜さんなどが出演します。
回答者からは、「シリーズを通して見てきた作品であり、今回は情報犯罪というテーマに焦点が当たっているのがいまの時代に合っていて興味深い」（30代男性／富山県）、「沢口靖子さんの安定感ある演技と、社会派サスペンスとしてのストーリー展開に期待している」（30代女性／秋田県）、「season1からずっと見ているので久々の新作もとても楽しみ」（20代女性／沖縄県）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
