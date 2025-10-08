「めちゃ細い」古畑星夏、ダイエットで6キロ減！ 体型維持のコツ紹介「やっぱ努力してるんだ」「美スタイルすぎる」
モデルの古畑星夏さんは10月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットでスリムな体形に変化したことを明かしました。
【写真】古畑星夏、美スタイルのコツ明かす
投稿でリンクされているInstagramのリール動画では、ピラティスに行く際のコーディネートや、オーツ麦とココナッツオイルを加えたバナナスムージー、アサイーボウルのレシピなどが紹介されています。また、動画内で紹介されたアイテムはAmazonで購入できるよう。
コメントでは、「やっぱ努力してるんだ。ずっとスタイルいいし、昔から美脚」「美スタイルすぎる」「トレーニングと食事で痩せてらしてすごい」「スタイル良すぎます！」「めちゃ細い」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
体型維持のコツは？古畑さんは「−6kg痩せてもちゃんとキープ出来ているコツはリールにまとめたよ」とつづり、4枚の写真を投稿しています。1、2枚目には、スポーツウエアを身に着けてピラティスに励む古畑さんの姿が写っています。
ゴルフにも夢中ゴルフコンペに参加する様子も公開した古畑さん。ゴルフは、スイングを1回するだけでも約1kcalを消費でき、全身の筋肉を使う運動です。さらに、ラウンド中は歩いて移動することが多いため、有酸素運動としての効果も期待できます。しっかり取り組めば、ダイエットにも効果的なスポーツといえるでしょう。
