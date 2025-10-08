美人モデル、おしゃれなキッチン＆充実感あふれる日常ショット公開「どこの注文住宅ですか？」「人生ですね」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは10月7日、自身のInstagramを更新。自宅の一部や日常ショットなどを公開しました。
「バタバタしながらも、大好きな時間でちゃんと満たされてるなぁって感じます」と充実した時間を過ごせているようです。また「去年の今頃は、耐えることが多かった日々。だけど、あの時間があったからこそ、今の価値観を持ててる気がしています」と、厳しい過去を乗り越えての今があると明かしました。
コメントでは、「同じ母として、凄く心に響く言葉です」「可愛い」「振り返れば毎日はほんとに一瞬の出来事。自分が何をして来たんだろう？と考えた時に苦労さえも、思い出になっているのが人生ですね」「どこの注文住宅ですか？」「おチビちゃん、目元がましゅくんそっくり」など、さまざまな声が寄せられています。
「同じ母として、凄く心に響く言葉です」「最近のわたしの日常」と題し、近況ショットを13枚載せているくみっきーさん。1枚目は自宅と思われるキッチンで、整理整頓されたおしゃれな空間であることが分かります。ほかの写真では、かわいらしい子どもやイケメンな夫も登場しています。
「私をママにしてくれてありがとう」9月17日の投稿では「私をママにしてくれてありがとう」と、子どもの4歳の誕生日を報告したくみっきーさん。添えられた動画では、盛大に誕生日を祝った様子が伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)