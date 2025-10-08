桜田ひより＆佐野勇斗、W主演の絆「僕らは汗でつながってます」 クランクインは猛暑の車内
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（8日スタート、毎週水曜 後10：00）の初回OA直前制作発表記者会見が8日、都内で行われた。
【写真】かわいい！エスケイプポーズをする桜田ひより
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
撮影は、猛暑の時期からスタートしていた本作。クランクインの日には、桜田と佐野が逃亡する車内で撮影を行い、大粒の汗をかいたという。佐野は「本当にサウナみたいな状況でした。手錠をつけているので、近いんですよ」と状況を説明し、「汗をベチャベチャにつけちゃって、申し訳ないと思いました」と反省した。
一方、桜田は「初日がそれだったので、『もう、何でもいいや！』と思いました」とポジティブ。音声収録の都合上、エアコンを切らなければならないこともあり、桜田は「ベスト3に入るくらい暑かったんです。『ここから汗はでないだろう』ってところから、大きな粒の汗が出てくるんです」と振り返った。
汗が体中から止まらない自身を“シャワーヘッド”という独特なフレーズで表現した佐野は「僕らは汗でつながってます」とアピールし、笑いをさらった。
会見には、桜田と佐野のほか、ファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が登壇した。
【写真】かわいい！エスケイプポーズをする桜田ひより
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
一方、桜田は「初日がそれだったので、『もう、何でもいいや！』と思いました」とポジティブ。音声収録の都合上、エアコンを切らなければならないこともあり、桜田は「ベスト3に入るくらい暑かったんです。『ここから汗はでないだろう』ってところから、大きな粒の汗が出てくるんです」と振り返った。
汗が体中から止まらない自身を“シャワーヘッド”という独特なフレーズで表現した佐野は「僕らは汗でつながってます」とアピールし、笑いをさらった。
会見には、桜田と佐野のほか、ファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が登壇した。