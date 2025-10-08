バレーボール男子日本代表の高橋藍（サントリー）は狢臉菁抬瓩箸離泪奪船▲奪廚鯀肝呂燃擇靴鵑澄

昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーはパートナーシップを締結した縁で、イタリア１部の名門・ペルージャとの国際親善試合（東京・有明アリーナ）が実現。最終日となった８日の一戦は、０―３でサントリーが敗戦。７日の試合に続き黒星を喫する形となったが、高橋は「結果的に負けてしまったけど、本当にペルージャとの試合は非常に楽しかった。でも世界への壁は感じたので、本当にいい試合になった」と振り返った。

この試合では高橋がサーブで石川を狙う場面が複数回あった。「もう石川選手しか見ていなかった。これだけレベルの高い中で戦えること、みなさんの前で戦えることを非常にうれしく思う」とにっこり。一方の石川は「あまり意識していなかったが、本当に今回は日本で試合をできる場面をつくってくれた関係者に感謝したい」と語るにとどめたが、ダブルエースのマッチアップにファンは大興奮だった。

２連覇を目指すＳＶリーグの開幕までは残り約２週間。「世界最高峰のリーグと言われるまでにはまだまだ遠いと思うけど、みなさんの声援があって世界最高峰のリーグにも近づいていくと思う」と呼びかけた高橋。トップチームから得た学びを未来につなげることはできるか。