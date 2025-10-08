一点投入で即アカヌケ♡ 透明感UPが狙える「ツヤやかミントアイテム」4選

今季は明るいパステルや肌をトーンアップさせるホワイトなどの“透明感カラー”が大本命。なかでも変化球カラーで個性をアピールしたい！そこで今回は、透明感を引き出してくれる「ツヤやかミントアイテム」を4つご紹介します。確実に女のコが盛れる素材感にもご注目です♡

ラメやベロア、サテンなど素材感を存分に楽しんで。

ちょっぴり変化球なオトナ色のミントはツヤ感が透明感を引き出すポイント。

Item 都会的なグリーンが上品に映えるアイテム

【a】ラメトップス 8,690円／Andequal

▶︎きめ細かなラメならクドすぎず華やか。スカーフ次第で着こなしバリエは無限大♡

【b】ペプラムベロアワンピース 19,910円／LILY BROWN

▶︎ベロアの輝きが映えるペプラムデザイン。ヴィンテージライクなベロアがムード満点。

【c】ニットキャミとカーディガンのセット 11,000円／EATME 原宿本店

▶︎透明感を加速させるクリアなビーズボタン。夏日みたいな暑さの秋の日にもピッタリなキャミとカーデのアンサンブル。

【d】リボンショルダーバッグ（19×29.5×9.5 僉7,130円／BITTERCELLS（HANA KOREA）

▶︎フリルテープであしらったブランドロゴがキュート。ツヤめきにきゅん♡ カジュアルな大きめバッグも可愛げカラーで乙女チックに。

※バッグのサイズは（タテ×ヨコ×マチ）で編集部調べです。